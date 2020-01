Slay The Spire Bande originale du vinyle en précommande

L’amour pour se détendre sur les airs de l’aventure roguelike Tuez la flèche? Eh bien, vous pourrez bientôt posséder sa discographie en vinyle de qualité cristalline!

Le vinyle officiel de la bande originale de Slay The Spire sera lancé le 24 janvier 2020, les précommandes étant désormais ouvertes par ici (expédié dans le monde entier). La collection de musique rassemble les 15 chansons du jeu et comprend également une carte de téléchargement numérique!

Voici plus de détails ci-dessous:

Ghost Ramp est fier de présenter la bande originale du jeu vidéo acclamé par la critique, Slay the Spire. La partition de Clark Aboud présente une collection épique de pièces orchestrales. Allant des cris de bataille en plein essor aux interludes sombres, Aboud adopte une approche éclectique de sa musique et garde continuellement les choses à jour. Ce vinyle en édition collector est le souvenir parfait pour les fans du jeu, tout en fournissant une excellente musique de fond pour passer votre journée. Pressée sur du vinyle rouge, la bande sonore présente de toutes nouvelles illustrations et comprend un insert en couleur et une carte de téléchargement numérique.

Tuez la flèche

Exordium

Battle Trance

Le gardien émerge

Rencontrez le marchand

La ville

Bataille avec le champion

Face à l’élite

Entrée dramatique

L’au-delà

L’Éveillé

Mind Bloom

La fin

Le cœur

Les crédits

