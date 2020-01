Slayin 2 apportera “le premier RPG d’action sans fin au monde”

FDG Entertainment a annoncé son lancement Slayin 2 exclusivement sur Nintendo Switch, le décrivant comme “le premier RPG d’action sans fin au monde”.

L’annonce se fait via une publication sur les réseaux sociaux; FDG dit que le jeu arrive “bientôt” et comprendra un mode coopératif sur canapé, et a fourni une courte bande-annonce pour nous montrer de quoi il s’agit.

Annonce de notre nouveau jeu! # Slayin2 arrive bientôt sur #NintendoSwitch😍S’il vous plaît restez à l’écoute pour plus d’informations sur cette suite impressionnante de #Slayin, le premier RPG d’action sans fin au monde lancé exclusivement sur Switch! Comprend le mode coopératif sur canapé car il est toujours plus amusant de tuer ensemble😁 pic.twitter.com/Rm0dXFAHUe— FDG Entertainment (@FDG_Games) 8 janvier 2020

C’est tout ce qui a été partagé sur le titre à venir jusqu’à présent, mais nous supposons qu’il partagera de nombreuses similitudes avec son prédécesseur, simplement appelé Slayin. Cela aussi, a été décrit comme “le premier RPG d’action sans fin au monde” – nous laisserons FDG partir étant donné qu’il s’agit techniquement de la même série – et a été publié sur les plateformes mobiles en 2013. Voici une description officielle de l’original:

Slayin: LE PREMIER RPG D’ACTION SANS FIN DU MONDE! Slayin testera vos compétences comme aucun autre jeu sans fin sur l’App Store. Ne vous laissez pas berner par ses charmants graphismes rétro et sa bande-son chiptune motivante. Dans ce jeu, la mort se cache derrière chaque coin! Votre tâche semble si simple. Choisissez d’abord l’un des six héros. Tuez ensuite autant de monstres que possible, tout en progressant et en obtenant des équipements et des sorts plus puissants en cours de route. Mais il y a un hic: une fois que vous mourrez, vous êtes parti pour de bon!

FDG nous dit de rester à l’écoute pour plus d’informations sur Slayin 2, nous allons donc le faire. En attendant, n’hésitez pas à partager vos réflexions sur celui-ci dans les commentaires ci-dessous.

