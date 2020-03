Slurpuff peut sentir à quel point vous êtes triste

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Slurpuff!

Détails Slurpuff

Type: Fée

Taille moyenne: 2 ’07

Poids moyen: 11,0 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération VI

Passer une mauvaise journée, mais essayer de la cacher à tout le monde? Eh bien, vous ne pouvez pas le cacher à Slurpuff. Si vous vous sentez triste, déprimé, anxieux ou tout simplement mauvais, Slurpuff peut le dire. Il saura. Comment? Parce qu’il a un odorat extrêmement puissant. Si puissant qu’il peut même, d’une manière ou d’une autre, détecter les différences dans votre état mental. Je ne savais pas que les gens heureux sentaient différemment des gens tristes, mais il s’avère que Slurpuff le savait depuis le début.

Selon Bulbapedia, Slurpuff a un odorat qui est 100 millions de fois plus fort que le nez d’un humain. Pour mettre cela en perspective, l’odorat d’un chien est environ 100 fois plus puissant que l’odorat d’un humain. On pense que les ours ont une perception de l’odorat encore plus forte, leur sens de l’odorat étant 1200 fois plus fort qu’un humain. Pendant ce temps, Slurpuff est ici avec un odorat tellement fort qu’il fait peur.

Sérieusement, pensez-y. Un odorat aussi fort et puissant pourrait être utile, mais cela pourrait aussi être une distraction. Imaginez-vous aller dans un parc et sentir un chien chier dans un autre parc dans un autre état. Imaginez tout le caca de chien que vous sentiriez partout. Slurpuff semble avoir évolué une façon de faire face à cela ou est juste très bon pour ignorer à quel point chaque personne qu’il rencontre doit sentir.

Un bon bonus est que non seulement Slurpuff peut sentir à quel point vous pourriez être triste, mais il peut également vous aider immédiatement. Selon les entrées de Pokedex, ce petit Pokémon est extrêmement moelleux et doux. En effet, il est principalement fabriqué à partir d’air. C’est donc le Pokémon parfait à embrasser lorsque vous vous sentez triste ou stressé. Prenez juste une douche avant de l’étreindre, car cette pauvre chose va vous sentir d’une manière que vous ne pouvez pas comprendre.

Avez-vous mangé du Taco Bell la semaine dernière? Oh, ça sait. Dieu, il souhaite que non.

Fan Art préféré

Je ne trouve pas cette version de Slurpuff plus mignon, mais c’est un chien maintenant et les gens aiment les chiens. Donc je suppose que c’est une amélioration?

Faits aléatoires

Parce qu’il a un si bon odorat, certains chefs l’utilisent pour les aider pendant la cuisson. S’il vous plaît, ne coupez pas les oignons près de Slurpuff. Ça pourrait mourir. Apparemment, il y a des gens dans l’univers Pokemon qui essaient d’utiliser Slurpuff pour aider à détecter les conditions médicales chez les patients. Ce qui semble extrêmement utile! Enfin, un Pokémon utile pour un changement. Je dois le dire quelque part, alors pourquoi pas ici, la section des faits aléatoires. À quoi ressemblerait un pet si vous étiez Slurpuff? Gardez Stunky loin de Slurpuff!

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Cette chose ressemble à une jolie voiture de métro. Si de vrais métros ressemblaient à ça, je pense que nous verrions plus d’exemples de personnes essayant de se faire des câlins.

-Cecil_banon

S’il vous plaît, n’essayez pas d’embrasser les voitures de métro. Surtout quand ils bougent.

