Smash Bros. Creator sur l’impact du coronavirus Covid-19 sur le développement de jeux au Japon

Capture d’écran: Nintendo

Masahiro Sakurai, créateur de Smash Bros., a consacré sa dernière chronique Weekly Famitsu à l’impact du coronavirus covid-19 sur l’industrie du jeu au Japon.

Environ trois paragraphes dans, Sakurai répertorie un éventail de statistiques et de faits, y compris le nombre de décès dans le monde, comment la préfecture de Hokkaido a déclaré l’état d’urgence, que les masques et le papier hygiénique se vendent au Japon ainsi que comment les concerts et autres événements sont organisés annulé. C’est imprimé, donc les chiffres ne sont pas à la minute près, mais dans sa chronique honnête et lucide, Sakurai prouve une fois de plus qu’il écrit les meilleurs (et les plus honnêtes) trucs chaque semaine dans Famitsu.

Sakurai a mentionné que le coronavirus covid-19 avait un impact sur les événements à l’extérieur du Japon ainsi que dans le pays. Mais pour les développeurs de jeux au Japon, travailler à la maison n’est pas si facile. “C’est un travail hautement confidentiel, et parce que ce n’est pas comme si les gens pouvaient l’emporter chez eux et apporter du matériel de développement avec eux, honnêtement, le travail ne peut pas progresser.”

La crainte est que les secrets des jeux, du contenu ou des personnages à venir puissent devenir vulnérables aux fuites. Mais ce n’est pas la seule façon dont le virus affecte le développement de jeux au Japon.

“Des choses comme les voyages d’affaires sont restreintes”, a poursuivi Sakurai. «En particulier, les voyages d’affaires pour des endroits plus éloignés ont été interrompus. Par exemple, Nintendo [headquarters] est à Kyoto. ” Sakurai est basé à Tokyo, et bien que Kyoto soit à environ deux heures de train à grande vitesse, il semble que ce type de voyage intérieur ait été suspendu pour le moment.

«De même, visiter d’autres entreprises est devenu difficile. Pour moi personnellement, je devais aller faire une présentation à un éditeur concernant un nouveau combattant, mais il n’était pas possible de réunir les personnes nécessaires pour se rencontrer, donc cela a été indéfiniment reporté. “

Ensuite, il y a la préoccupation de ce qui se passerait si un membre du personnel avait le nouveau coronavirus.

“De plus, si quelqu’un dans le bureau est trouvé infecté par le virus, alors je suppose que tout le bâtiment devrait être verrouillé et [game] le développement cesserait. »

Tout cela a un effet d’entraînement, impactant l’ensemble de l’industrie du jeu et le processus de développement. “Même si nous annonçons un nouveau chasseur, il y a une forte probabilité que le développement ne puisse pas progresser comme prévu.” Les choses ne peuvent pas bouger comme elles le font habituellement dans l’industrie japonaise du jeu.

“Le nouveau coronavirus a jeté une grande ombre sur le développement du jeu”, a écrit Sakurai, ajoutant que les retards et les annulations étaient inévitables et qu’il semble que les entreprises mettent les pauses. Nul doute que les effets se feront sentir pendant des semaines et des mois à venir.

