Smash Bros.Ultimate aura-t-il plus de DLC après Fighter Pass 2?

Au début de 2020, Masahiro Sakurai et Nintendo ont surpris la communauté en annonçant que Super Smash Bros.Ultimate, le jeu de combat acclamé, disposerait d’un deuxième pack de contenu téléchargeable. Beaucoup se demandent si cela signifie que nous verrons plus Passe de chasse ou si ce sera la fin et nous avons déjà la réponse.

Dans sa chronique pour le magazine Famitsu, Masahiro Sakurai, directeur de ce projet, a révélé que le Fighter Pass 2 ajoutera 6 nouveaux personnages à Super Smash Bros.Ultimate. Cela dit, une fois que ces personnages feront leurs débuts, le jeu pour Nintendo Switch cessera de recevoir plus de contenu de ce type.

Un autre détail intéressant est que Sakurai a avoué que Nintendo est celui qui décide quels sont les personnages qui rejoindront Super Smash Bros.Ultimate en tant que DLC. Cela dit, il a la possibilité de rejeter l’une des propositions de Nintendo s’il estime qu’elles n’ont aucun sens dans son projet de combat.

Un autre point important est qu’il a dit qu’il était totalement concentré sur le lancement de ces personnages. C’est pourquoi il n’y travaille actuellement que pour diriger un autre jeu. Cela dit, c’est une réalité avec laquelle il est d’accord, car il aime rendre les gens heureux.

Et vous, aimeriez-vous que Super Smash Bros.Ultimate reçoive plus de DLC en plus du Fighter Pass 2?

Super Smash Bros.Ultimate est disponible sur Nintendo Switch. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu’offre cet énorme crossover, nous vous recommandons de visiter son dossier ou de lire notre critique.

Source

.