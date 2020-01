Smash Bros.Ultimate DLC Character Reveal: commencez et regardez-le ici

Le prochain personnage DLC de Super Smash Bros.Ultimate sera enfin révélé cette semaine. Le directeur du jeu, Masahiro Sakurai, dévoile officiellement le nouveau combattant additionnel lors d’un flux de 35 minutes demain 16 janvier.

Nintendo n’a partagé aucun indice quant à l’identité du combattant DLC, confirmant seulement que le flux de demain leur offrira un “regard en profondeur”. Si vous êtes impatient de voir qui est le dernier personnage de Fighters Pass, nous avons arrondi à quelle heure le flux commence dans les différentes régions ci-dessous. Nous avons également inclus une intégration de la présentation afin que vous puissiez la regarder ici sur GameSpot.

Quel que soit le nouveau challenger, il marquera le cinquième personnage DLC proposé dans le cadre du Fighters Pass susmentionné, qui coûte 25 $ USD / 37 $ AUD / 20 £ GBP. Les quatre précédents combattants sont tous issus de différentes séries tierces et comprennent Joker de Persona 5, Hero de Dragon Quest, le duo d’ours et d’oiseaux Banjo et Kazooie et Terry Bogard de Fatal Fury.

Alors que le Smash Ultimate Fighters Pass couvre ces cinq personnages, ce n’est pas la fin du DLC du jeu. En septembre dernier, Nintendo a révélé que davantage de personnages DLC étaient en cours de développement pour le jeu, bien que la société n’ait laissé aucune indication quant à l’identité de ces combattants.

Dans d’autres nouvelles de Smash Bros.Ultimate, le prochain événement Spirit Board du jeu débutera le 17 janvier et ajoutera une poignée de nouveaux esprits du jeu d’action exclusif à Switch, Astral Chain. Le titre a également récemment reçu une mise à jour mineure qui a ajouté un support pour les prochaines figurines Dark Samus et Richter Belmont Amiibo.

Super Smash Bros.Ultimate DLC révèle les heures de début du flux

6 h PT9 AM ET2 PM GMT1 AM AEDT (17 janvier)

Regardez-le ici

En cours de lecture: Super Smash Bros.Ultimate annoncera un nouveau personnage DLC pour Nintendo Switch – GS News Update

