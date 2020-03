Smash World Tour 2020 verra les joueurs de Ultimate et de mêlée se battre pour un prix de 250 000 $

Comme nous en avons discuté plusieurs fois auparavant sur ce même site, compétitif Super Smash Bros. les fans ne sont pas exactement satisfaits du manque de financement de Nintendo pour les événements eSports entourant la franchise. En effet, le mois dernier, un acteur de premier plan a profité de son discours gagnant lors d’un événement pour appeler publiquement Nintendo à ce sujet.

Il semblerait que la communauté ait maintenant pris les choses en main, car un Smash World Tour 2020 non officiel a été révélé avec un puissant prize pool de 250 000 $ déjà garanti. Conçu par les personnes derrière VGBootCamp et Super Smash Con, ce nouveau circuit de tournois accueillera des événements partout dans le monde alors que les joueurs s’affronteront pour gagner des points qui iront vers une place dans les grandes finales.

Les 250 000 $ sont répartis de deux façons entre un Super Smash Bros.Ultimate compétition et une pour Super Smash Bros.Melee. Vous pouvez en apprendre beaucoup plus et lire les règles officielles sur le site Web du tournoi, mais voici un bref aperçu:

Entre les tournois Platinum, Gold et Silver, les joueurs peuvent gagner des points lors d’événements communautaires dans le monde entier. À la fin de l’année, les concurrents avec le plus de points seront envoyés en avion pour les championnats SWT (17-20 décembre), avec plus de 250 000 $ en jeu!

Les joueurs peuvent gagner des points à la fois des plus grands événements Smash au monde et de leurs hebdomadaires locaux – notre objectif est que le Smash World Tour encourage la croissance à chaque niveau d’événement!

Bien que la compétition ne soit pas affiliée à Nintendo, ses organisateurs “espèrent faire équipe avec eux à l’avenir”. Ils disent: “L’un de nos objectifs avec le Tour est d’offrir à Nintendo un moyen unifié de soutenir directement la scène compétitive”. Il est cependant déjà en partenariat avec Twitch et Smash.gg.

C’est certainement un développement intéressant, et qui plaira sans aucun doute à ceux qui ont investi beaucoup de leur temps à perfectionner leur métier de Smash. Il sera également intéressant de voir comment, le cas échéant, Nintendo décide de répondre.

Pensez-vous que c’est un pas dans la bonne direction pour la scène Smash? Partagez votre opinion avec nous ci-dessous.

