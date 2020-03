Smite fête ses 6 ans – Rapport de jeu quotidien

6 ans, c’est long dans le jeu et Smite fête son sixième anniversaire cette semaine (Photo: Hi-Rez Studios)

Hier, Smite a célébré son sixième anniversaire. Le jeu a vu plus de trafic de joueurs depuis le début de l’année. Célébrer TitanForge Games a donné de nombreuses façons de célébrer au cours de la semaine. Des ventes à la possibilité d’obtenir des gemmes gratuites, il y a de nombreuses raisons de sauter sur le champ de bataille des dieux.

Aujourd’hui est notre 6e anniversaire, et nous ne pouvions pas demander une meilleure communauté pour célébrer avec!

Nous sommes tellement reconnaissants pour chacun d’entre vous qui est déjà entré dans le champ de bataille des dieux. Nous ne serions pas ici sans vous.

Smite est sorti il ​​y a six ans le 25 mars 2014. Depuis lors, le jeu a fourni beaucoup à leurs joueurs et cette semaine, TitanForge célèbre l’anniversaire de son jeu le plus populaire. Toute la semaine, vous pouvez obtenir le pack de dieu ultime à moitié prix, vous permettant de posséder chaque dieu, qu’il soit déjà sorti ou à venir. Il n’est pas rare que le jeu offre cette remise, mais ils ne la réservent que pour les grands événements. Le pack divin ultime n’est pas la seule chose à proposer. L’abonnement de saison et l’édition numérique de luxe sont tous deux proposés. Avec une vente de pierres précieuses pour vous faire le plein pour les événements à venir.

Si vous n’êtes pas prêt à dépenser de l’argent, ne vous inquiétez pas, le jeu offre des cadeaux en jeu, conçus par des membres de la communauté. Chaque année, Match of the Day offre également de nombreuses façons amusantes. De la toute-puissance à la joute de nous deux, vous aurez beaucoup d’événements amusants à essayer tout en appréciant le jeu.

Avec le monde devenu fou, c’est le meilleur moment pour sauter sur le champ de bataille et profiter du jeu. Que vous soyez un nouveau joueur ou que vous le jouiez depuis des années, il y en a pour tous les goûts lors de cette célébration de Smite.

Quel est votre meilleur souvenir de Smite? Allez-vous célébrer l’anniversaire de Smite cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

