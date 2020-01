Smite Saison 7: ce qui s’en vient

La dernière saison de Smite semble changer notre façon de jouer à Dieu (Photo: Hi-Rez Studios)

Hier, Hi-Rez a publié sa vision et ses notes de mise à jour pour Smite saison 7. Cela vient avec de nombreux changements dans les modes de jeu, les dieux et les capacités pour pimenter vos jeux Smite. Y compris quelques nouveaux éléments qui vont vraiment changer la façon dont certains rôles sont joués dans Smite.

La première chose à mentionner est les modifications apportées à la carte Conquête. Les junglers obtiennent un nouveau camp appelé le sanctuaire. Cela leur donnera, à eux et à leur équipe, de l’or quand ils auront terminé suffisamment de camps de leur côté de la carte. Cela a été apporté pour arrêter la méta d’envahissement qui sévit dans Conquest. Parallèlement à cela, il y a des changements importants dans les camps de buffs, certains deviennent nerveux et d’autres buffs mais les chasseurs sont heureux, le buff de vitesse d’attaque revient pour remplacer le buff de protection. La disposition de la carte change également avec les camps de jungle du côté du duo et les harpies au milieu ont été divisées en deux camps, bien d’un côté.

La conquête n’est pas le seul mode de jeu à attirer l’attention. Joust obtient un nouveau design, avec de nouveaux camps à tuer et des changements d’XP et d’or gagnés pour empêcher la boule de neige dans le mode de jeu. Joust a été étoffé et a ajouté beaucoup plus à son jeu maintenant avec de nombreuses nouvelles façons de jouer au mode de jeu.

Parallèlement à cela, il y a beaucoup de nouveaux articles. Certains aideront les guérisseurs physiques, certains aideront les chasseurs magiques, mais tous ajouteront de nouvelles façons de jouer et ajouteront différents éléments au jeu que nous connaissons et aimons tous. Cela ne signifie pas que toutes les choses resteront les mêmes, car de nombreux changements ont également été apportés aux dieux et aux objets actuels. C’est pour équilibrer et changer la méta de ce que nous avions la saison dernière.

Vous pouvez lire les notes de patch complètes ici. Hi-Rez publie également une multitude de skins cool pour accompagner leur nouvelle passe de combat et les événements à venir, alors assurez-vous de les vérifier. La saison 7 sortira le 28 janvier 2020.

Que pensez-vous des changements dans Smite? Êtes-vous excité pour la saison 7? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

