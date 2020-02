Smoochum embrasse tout avant de le toucher

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Smoochum!

Détails de Smoochum

Type: Glace / Psychique

Hauteur moyenne: 1 ’04 “

Poids moyen: 13,2 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération II

Embrasser. C’est comme le sexe, mais pour vos lèvres. Attendez. Commençons à nouveau. Je n’aime pas comment ça se passe et je n’ai que deux phrases. D’accord. C’est parti … Embrasser, c’est comme baiser dans la bouche. Merde. Peu importe. Smoochum est un Pokémon qui aime s’embrasser, comme son nom l’indique. Il aime vraiment embrasser. En fait, il embrasse pratiquement tout ce qu’il rencontre, ce qui est probablement aussi grossier que vous le pensez.

Selon les entrées de Pokedex sur Bulbapedia, Smoochum a des lèvres très sensibles. Et il utilise ces lèvres pour enquêter sur le monde qui l’entoure. Il n’y a pas beaucoup de détails ou d’informations supplémentaires sur ce processus dans le Pokedex, mais je pense que je peux le comprendre. Je suppose que ce petit Pokémon voit un nouvel objet, comme un vélo ou un nouvel élément de menu chez Arby’s et utilise ses lèvres pour embrasser cette nouvelle chose.

Je ne sais pas ce que tu peux apprendre en embrassant quelque chose. Même avec des lèvres sensibles, que pouvez-vous réellement apprendre en embrassant des choses? Température? Douceur? Taille relative? Je suppose que tu pourrais aussi te lécher les lèvres et y goûter? D’accord, peut-être que lécher des trucs n’est pas la pire façon d’en savoir plus sur un objet. Toujours dégoûtant. Je dois supposer que Smoochum a un système immunitaire fort à ce stade.

Smoochum est, selon certaines entrées de Pokedex, un peu maladroit. Il court souvent et tombe. Cela peut être dû au fait que ce petit Pokémon aime basculer sa tête d’avant en arrière alors qu’il marche comme s’il se penchait pour embrasser quelqu’un ou quelque chose. Ecoute, Smoochum, je comprends. Je fais. Embrasser est votre truc. Mais peut-être ne vous embrassez PAS TOUJOURS. Cela semble fatigant et dangereux.

Fan Art préféré

Smoochum veut attraper ce putain de papillon pour qu’elle puisse l’embrasser. Et puis le net.

Faits aléatoires

Smoochum aime se regarder dans les miroirs ou sur toute surface réfléchissante. Apparemment, avant de toucher à quelque chose de sale, Smoochum va lécher toute la saleté avec sa langue. Ce qui semble terrible. Je déteste ça. On pense que tous les Smoochums sont des femmes. Ils évoluent également en Jynx.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Selon cette logique, tous les chats devraient être un trou $$ $.

-cecil_banon

J’ai possédé de nombreux chats et j’ai actuellement deux grands chats. Mais tous étaient des connards à leur manière, uniques. J’ai actuellement un minou mignon qui trouve une tasse remplie d’eau ou de soda et la renverse si nous la laissons de côté. L’autre chat me mord le bras si je ne le caresse pas assez. Je les aime. Mais ce sont des connards totaux.

Voici un autre Pokémon est un aperçu hebdomadaire d’un Pokémon et comment il est étrange, dérangeant, idiot ou cool et pourquoi. Attrapez de nouvelles entrées chaque week-end et cliquez ici pour voir tous les Pokémon passés que nous avons couverts.

.