Smoothie rejoint One Piece Pirate Warriors 4 en été

One Piece Pirate Warriors 4, un titre très attendu de Bandai Namco, a récemment été mis en vente. De nombreux fans attendaient avec impatience ce musou, et ce n’est pas pour moins, car la saga des pirates a un grand soutien des fans en raison des deux décennies d’histoire derrière eux. Bien que ce titre soit sorti récemment (le 27 mars en particulier), peu à peu plus de contenu est publié qui sortira à l’avenir pour devenir le roi des pirates.

Charlotee Smoothie embarque dans l’équipage cet été

Charlotte Smoothie décide de se lancer dans l’équipage de ce jeu, pour faire ressortir la présence de la famille de l’un des quatre Yonkou, le redoutable pirate Big Mom. L’approche Smoothie apportera à coup sûr une nouvelle tournure au titre Bandai Namco. Dans les deux anime et manga, Smoothie possède le pouvoir de fruit de shibo shibo Il vous permet de presser le jus de vos rivaux, de les absorber et même de les utiliser pour grandir ou faire des explosions. Il convient de noter qu’à l’heure actuelle, nous ne savons pas comment le pouvoir de Smoothie s’adaptera au titre de One Piece Pirate Warriors, mais nous voulons vraiment voir comment il se déroule. Bien qu’il n’y ait pas de date précise, l’incorporation de Smoothie à ce musou aura lieu dans été.

Nous avons adoré votre prochain ajout. Et vous, comment pensez-vous que les pouvoirs du commandant Sweet s’adapteront?

