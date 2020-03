Smooya libéré de Chaos Roster

Smooya est libéré alors que la pandémie cause des problèmes de voyage

Owen “Smooya” Butterfield a été définitivement retiré de la liste CS: GO du Chaos Esports Club, a révélé l’organisation sur Twitter aujourd’hui. Le tireur d’élite britannique avait été exclu de la gamme active plus tôt ce mois-ci en raison de problèmes de visa. Alors que les problèmes de voyage se poursuivent au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, Smooya a été définitivement libéré du Chaos et se trouve maintenant en libre agence.

Aujourd’hui, nous publions @smooyacs. La pandémie en cours a reporté son entretien de visa indéfiniment, il n’est donc pas en mesure de rivaliser avec l’équipe aux États-Unis.

Smooya est un talent exceptionnel, et nous apprécions toute l’énergie qu’il a apportée à l’équipe

– Chaos EC☣️ (@ChaosEC) 30 mars 2020

Smooya a rejoint le Chaos Esports Club en janvier de cette année, faisant sa première carrière en Amérique du Nord. Après la signature de Smooya, Chaos a terminé 5-8e dans la saison 3 de Winners League et 5-6e dans la saison 33 de l’ESEA MDL. En mars, l’équipe a été invitée à Flashpoint Saison 1 après avoir raté de peu une place de qualification. Smooya a mené l’équipe à la victoire sur le MIBR dans son match d’ouverture, en tête du tableau des scores avec 48 attaques marquantes et une note de 1,38.

Une épidémie renvoie Smooya chez elle

Après avoir supprimé le MIBR, Smooya a été confronté à des problèmes de visa qui n’ont pas pu être résolus rapidement en raison de l’épidémie de COVID-19. Il a été transféré sur le banc et renvoyé au Royaume-Uni. Alors que la pandémie a continué de se propager, Flashpoint et d’autres événements d’esports ont été mis en ligne. De nouvelles restrictions de voyage empêchent Smooya de se réunir avec l’équipe du Chaos aux États-Unis. L’équipe a annoncé aujourd’hui que Smooya a été définitivement retiré de la liste et est désormais un agent libre.

Smooya a abordé cette évolution dans un tweet, expliquant qu’il sera diffusé dans les prochains jours et qu’il est prêt à remplacer toute équipe qui a besoin d’une remplaçante. Il continue dans le Tweet suivant, mentionnant la liste des Chaos Esports Club CS: GO, les managers et l’entraîneur comme ceux qui «ont fait [his] 2-3 mois en Amérique si accueillants. ”

On ne sait actuellement pas quand ni où Smooya participera à la prochaine compétition.