SNACK WORLD Gold Edition – Nintendo Switch. Commencez une histoire folle

Il y a seulement trois mois environ, Nintendo a confirmé le lancement occidental de SNACK WORLD: Dungeon in Dungeon – Gold Edition. Ce titre développé par Niveau-5 (créateur d’Inazuma Eleven, YO-KAI WATCH et Ni no Kuni) est à l’origine sorti pour Nintendo 3DS au Japon en tant que nouvelle proposition de RPG qui a également profité de la tendance alors réussie des jouets à la vie. Depuis sa sortie dans la phase finale de l’ordinateur portable Nintendo, et avec Nintendo Switch déjà sur le marché, la société a développé une version «complète» qui comprenait le DLC payant et l’a lancé pour l’hybride. C’était en 2018 …

Cela fait presque deux ans depuis, mais Nintendo et Level-5 ont uni leurs forces pour amener ce jeu en Occident. SNACK WORLD: From Dungeon to Dungeon – Gold Edition (bien que vous nous autorisiez désormais à l’appeler SNACK WORLD sec), propose une aventure RPG qui se caractérise par bien des choses: son système de combat et son équipement, des donjons aléatoires … mais surtout, pour son de grandes doses d’humour. Dans NextN, nous avons eu l’occasion de passer par les premières étapes de ce titre et nous avons préparé cet apéritif pour vous mettre en appétit.

Au riche donjon!

La première chose que nous trouvons dès que nous entrons dans SNACK WORLD est le éditeur de caractères. Bien qu’il y ait quelques “protagonistes” ou personnages principaux qui se démarquent dans l’histoire, nous nous sommes incorporés à notre propre création. Bien que cet éditeur n’offre pas beaucoup d’options concernant le corps (4 versions fixes et 3 hauteurs), nous en avons beaucoup liberté lors du choix du visage, des yeux, des cheveux et des couleurs de toutes sortes. Nous pouvons également sélectionner des voix, et comme nous le découvrirons plus tard, ce ne sont pas les cris typiques, mais SNACK WORLD offre un travail décent pour doubler leurs personnages. Il ne devient pas un doublage complet, mais chacun a généralement sa “phrase caractéristique” parfaitement doublé en espagnol.

Mais allons au cœur du jeu. SNACK WORLD nous montre le royaume de Tutti Fruti, un lieu habité par des personnages fous et décalés. Nous savions que c’était un jeu qui utilise l’humour, mais ne “l’utilise” pas: c’est l’essence même du jeu. À chaque pas que vous faites, il existe une référence ou une blague, bon ou mauvais. D’une princesse capricieuse, à une fille timide qui devient instantanément un guerrier à prendre les armes, à un monstre qui nous rappelle un certain chef basque super connu en Espagne. Notre rôle dans tout ça? Les premières étapes sont de satisfaire les passagers capricieux de la princesse Melonia, bien que nous ne sachions toujours pas avec certitude si ce complot (en principe léger) finit par devenir plus complexe à mesure que nous avançons. Le monde lui-même est aussi un exemple de cette recherche d’humour, puisque mélanger des éléments de fantaisie médiévale (châteaux, magie et monstres) avec éléments de notre vie moderne (un supermarché, un robot, des mobiles et des chats). Et le plus drôle, c’est que cela ne semble pas se heurter à aucun moment. Comme ils vous vendent l’aspect absurde dès le premier instant, vous ne doutez pas que le roi vous envoie un message sur votre téléphone portable tout en combattant un orc.

À première vue, il peut sembler que nous sommes confrontés à une Jeu d’action RPG normal et actuel. Cependant, nous parlons de Level-5, une entreprise qui aime expérimenter dans ce genre, et l’élément clé de SNACK WORLD est le «Jaras”: Porte-clés spéciaux que nous transformons en armes à l’aide du Pix-E Pod (notre mobile). Il y a différents types de jaras (comme des épées, des boucliers, des haches et autres), chacun a ses propres caractéristiques. Alors que certains d’entre eux sont fixes (avantages contre certains types d’ennemis), d’autres sont générés de manière aléatoire. De cette façon, le jeu est conçu pour que nous explorions beaucoup et obtenions toutes sortes de jaras et les expérimentions. Mais l’essentiel est que vous ne vous limitez pas à un seul: au début de votre aventure vous pourrez emporter avec vous 6 jaras parmi lesquels vous pourrez changer à tout moment pendant le combat. Ceci est important à la fois pour les avantages et les inconvénients de chaque jara et pour l’énergie que chacun a et qui s’épuise au fur et à mesure que nous les utilisons, ce qui implique un système de combat plus dynamique que prévu.

À la dernière mode

Tout n’est pas limité aux jaras. Le royaume de Tutti Fruti offre de nombreuses options pour nous préparer à combattre et à maintenir notre style en même temps. Comme dans tout RPG, nous pouvons équiper une série de armure que nous pouvons acquérir ou fabriquer à partir des matériaux que nous obtenons des missions. Le système est assez simple (vous n’avez qu’une tête, un corps entier et un accessoire), mais il est intéressant de voir comment il vous offre la possibilité d’utiliser une armure pour ses caractéristiques et une autre uniquement pour l’aspect physique. Une autre option disponible est «collations»: Nous pouvons recruter les monstres contre lesquels nous nous battons en les prenant en photo et en rejoignant notre équipe. C’est un moyen idéal pour nous aider lorsque nous jouons seuls, tout en donnant plus de pertinence aux monstres (dont les designs sont très ingénieux et fous).

Enfin, nous devrions parler de la missions. L’ensemble du jeu est structuré en missions que nous sélectionnons et qui nous emmènent vers une carte spécifique pour objectif. Bien que nous aurions aimé pouvoir explorer le monde en toute liberté (ce qui était déjà permis avec Fantasy Life), nous comprenons que ce système est plus axé sur jeu multijoueur, une des clés de SNACK WORLD. Les cartes «extérieures» sont fixes, mais donjons (que nous débloquons au fur et à mesure que nous parcourons l’histoire) sont générés aléatoirement chaque fois que nous entrons. Et il faut le dire: ils sont assez spacieux et ont des secrets intéressants. Mais ce qui compte au final, ce sont les trésors, surtout ceux qui nous donnent à la fin de chaque mission. Si nous accomplissons une série de “réalisations”, nous obtenons plus de coffres et de récompenses, et puisque chaque mission a un jara ou un accessoire spécial, qui nous encourage à jouer plusieurs fois les missions et à faire de notre mieux pour augmenter nos chances.

SNACK WORLD: Dungeon in Dungeon – Gold Edition – Prenez une bouchée du trésor

Nos premières heures avec SNACK WORLD: Dungeon in Dungeon – Gold Edition Ils ont été amusants et agréables. Une fois que vous avez surmonté ces premiers moments dans lesquels vous êtes enchanté par un monde coloré et beaucoup de blagues ridicules, vous découvrez un système de jeu plus profond qu’il n’y paraît et qui vous encourage à expérimenter et à essayer différentes choses. Il suffit de continuer d’avancer dans cette aventure et de voir si l’étrange proposition du niveau 5 finit par devenir un premier cours ou se limite à être un simple apéritif.

