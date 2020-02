Snack World Review – Santé, mais je suis rassasié

Des mines Minestrone à la grotte de Gumbo, Snack World est un univers RPG entièrement fondé sur différents types de cuisine. Mais bien que cette base soit admirablement créative, les défaillances de Snack World l’emportent sur ses points forts. Bien qu’elle soit conceptuellement innovante, l’exécution n’est jamais à la hauteur de l’ambition.

Dès le départ, Snack World reconnaît les tropes dont il tente de se débarrasser. Vous vous réveillez en tant que héros amnésique, facilement découvert juste à l’extérieur des portes du château. Vous gagnez une audience avec le roi, qui est à la fois jovial et égoïste sans relâche, et il vous charge d’une variété de quêtes pour assouvir les désirs éphémères de sa fille – dont la plupart ne se soucient plus d’elle au moment où vous récupérez votre avantage.

Une fois que vous vous lancez dans une odyssée pour retrouver votre mémoire tout en devenant un virtuose des donjons, vous êtes rapidement bombardé d’une quantité considérable d’informations liées aux différents systèmes du jeu. Bien qu’elles soient relativement simples et conventionnelles – traits de caractère, entrées de codex et possibilités de coopération en donjon – les explications sont enfouies sous des applications ésotériques sur un appareil de type téléphone appelé Pix-e Pad. C’est une idée intéressante, mais ils sont inutilement facétieux, confondant nuance et jargon.

L’exploration des donjons de Snack World est plus agréable au goût. La conception environnementale de zones comme les ruines de Gorgonzola, qui n’est présidée par personne d’autre que la gorgone Medusa (orthographiée Madusa dans Snack World), est inspirée, par exemple; les statues serpentines dénotent des impasses, tandis que des torches portant une flamme verte sont disposées dans des puzzles qui pourraient invoquer soit un coffre soit un monstre une fois résolu. Une conception environnementale forte existe également en dehors des donjons, avec le troisième centre du jeu, le temple Chowlin, étant impressionnant en termes d’échelle et d’art – le dragon d’or massif qui jaillit du temple lui-même est un spectacle lorsque vous le rencontrez pour la première fois.

Cependant, l’exploration de ces environnements ne réussit pas aussi bien. Ils peuvent bien paraître lorsque le jeu ralentit, mais ils sont ralentis par des angles de caméra horribles pendant le jeu réel – à une occasion, vous participez à un combat de boss de huit personnes dans une arène à peine plus grande qu’un réfrigérateur. Pendant ce temps, le dialogue et l’humour de Snack World sont le genre de chose qui vous fait dire: “Oh, c’est drôle”, sans jamais vraiment rire, ce qui est attachant dans un sens mais devient gémissant lorsque la “vertu” est toujours enhardie comme punie “virchew” 25 heures.

Le combat est intelligent et intuitif, au moins au début. Snack World considère les armes, les toniques curatifs et les eaux de Cologne utilitaires comme des “jaras”, dont il y a plus de 200. Cela vous permet de créer une variété de constructions à partir de différents jaras, ce qui maintient le combat frais et fluide. Malheureusement, la conception de l’IA de vos compagnons PNJ est au mieux douteuse. À plusieurs reprises, un coéquipier s’est tenu à côté de moi et a simplement refusé de me ressusciter, bien qu’il soit entièrement en sécurité, déclenchant un échec de quête et me forçant à pirater à nouveau le chemin à travers le donjon.

Après environ 10 heures de jeu, l’interface utilisateur a commencé à échouer. Je pouvais accéder aux menus, mais les valeurs numériques avaient pratiquement disparu. Je ne pouvais pas voir les statistiques des armes, ni la quantité d’un certain objet que je possédais. En conséquence, je n’ai pas pu préparer correctement les builds pour un jeu qui repose sur la construction. Certes, il existe une option pour sélectionner automatiquement un chargement spécialement adapté à la quête que vous êtes sur le point d’entreprendre, mais la plupart du plaisir provient de l’expérimentation de nouvelles versions.

Les donjons sont encore gâtés par leurs patrons. La majorité est bien conçue, au moins en termes esthétiques – une paire de sœurs banshee connues sous le nom de Bandshees sont élégamment remodelées en tant que Godivas idolesques plus tard dans le jeu, tandis que Dullardhan le Hackman sans tête canalise d’énormes vibrations Bloodborne. Malheureusement, de nombreux patrons de Snack World sont basés sur la génération de nombres aléatoires qui les vaincre se résume souvent à l’entêtement et à la chance. Un boss en particulier, Falgon, vous tue en un coup avec une explosion d’énergie et, une fois qu’il a environ 33% de PV, lance cette attaque comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Snack World nécessite également autant de broyage qu’un MMO sans jamais trop récompenser. Le fait que l’équilibre des niveaux soit un peu confus ne fait qu’accentuer cela – j’ai une fois terminé une mission marquée comme niveau 47 alors qu’au niveau 36 sans mourir une seule fois, mais je n’ai pas pu pour la vie terminer une certaine mission de niveau 40 tout en J’étais au niveau 45. C’est peut-être à moi d’être mieux adapté à un boss qu’à un autre – mais, même si c’est le cas, Snack World a toujours du mal à articuler.

C’est presque comme si le design du boss de Snack World était partiellement inspiré par FromSoftware, mais uniquement en termes d’inspiration emphatique par opposition à l’itération ou même à l’imitation. Pire encore, il n’y a pas de raccourci vers les portes des boss, ni la possibilité d’enregistrer en dehors d’eux – vous devez traverser à nouveau le donjon précédent dans son intégralité, ce qui commence à perturber et à détruire le décent donjon rampant. En conséquence, malgré le fait que Snack World soit initialement le plus excitant lorsque vous explorez les profondeurs de ses donjons, cette excitation est rapidement péniblement transformée en ennui. Ce phénomène semble imprégner Snack World dans son intégralité: bien qu’il soit passionnant et captivant au début, chacun de ses composants devient fastidieux avant longtemps, et toutes ses forces sont altérées par la répétition et le sentiment de se sentir incomplet.