Snack World: The Dungeon Crawl – Gold – Présentation Bande-annonce | My Nintendo News

Snack World: The Dungeon Crawl – Gold est la prochaine sortie en première partie de Nintendo et Level-5. Le jeu a été développé par l’équipe de Level-5, qui a développé les charmants Fantasy Life et Ni No Kuni, et publié par Nintendo. Si vous l’avez manqué, nous avons récemment publié un aperçu du jeu qui doit sortir le 14 de ce mois. Vous pouvez le lire ici.

Envie d’aventure? Pré-achetez SNACK WORLD: The Dungeon Crawl – Gold pour Nintendo Switch sur le Nintendo eShop aujourd’hui et conquérez des donjons générés au hasard avec vos amis punny pour vaincre le mal Sultan Vinegar dans cette câpre excentrique le 14 février!

