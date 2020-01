Snack World: The Dungeon Crawl Gold reçoit un nouveau ‘Allons piller!’ Bande-annonce de gameplay

Toujours sur la clôture Snack World: The Dungeon Crawl Gold? Eh bien, vous pouvez maintenant regarder de plus près son contenu bourré d’action!

Nintendo UK a publié une nouvelle bande-annonce de «Let’s Go Looting» qui présente pour la première fois davantage de fonctionnalités du jeu en anglais, telles que ses batailles de donjons isométriques, la personnalisation des personnages, le multijoueur en ligne, et plus encore! Découvrez-le ci-dessous!

Devenez un aventurier héroïque dans ce RPG roguelike, en rampant à travers les donjons à la recherche d’un trésor rare, en mission pour se venger du méchant Sultan Vinegar qui a violé votre village! Vous pouvez même suivre des équipes de quatre personnes pour éliminer des tyrans tenaces!

Snack World: The Dungeon Crawl Gold sera lancé dans l’ouest le 14 février 2020. Nous ferons un compte-rendu dès que nous en apprendrons plus!

