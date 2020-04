SNK confirme l’arrivée des SNK Gals ‘Fighters le 30 avril

Plus tôt dans le mois, une tranche d’âge invisible et invisible en Corée du Sud a annoncé de manière inattendue l’arrivée des combattants de SNK Gals sur la Nintendo Switch. Influencée ou non par cette fuite, SNK a décidé de communiquer via son compte twitter officiel, et à l’occasion du 30e anniversaire du premier NEO-GEO, que Les combattants de SNK Gals arriveront sur le Nintendo eShop le 30 avril. Cependant, la société japonaise nous a non seulement laissé la date de sortie de ce jeu de combat mettant en vedette un nombre varié de personnages féminins de style chibi, mais ils garantissent également que d’autres seront bientôt annoncés. informations sur un autre des titres qu’ils développent actuellement: Samurai Shodown NeoGeo Collection.

Combattants de SNK Gals: derniers sur la liste croissante de SNK

La fuite a laissé peu de spéculations et quelques jours plus tard, l’annonce officielle nous parvient. Les combattants de SNK Gals rejoignent la liste des titres que SNK publie (ou relance) sur Nintendo Switch, une liste qui ne semble pas cesser de s’allonger. Après avoir accueilli Samurai Shodown, dont l’arrivée a été faite pour mendier plus que le compte, il est prévu que bientôt l’eShop de l’hybride recevra également cette collection de titres SNK que tant de fans aspirent à: Collection Samurai Shodown NeoGeo.

“C’est aujourd’hui le 30e anniversaire de NeoGeo, sorti pour la première fois le 26 avril 1990! En commémoration, SNK GALS FIGHTERS sera lancé le 30 avril! De plus, les détails de la sortie de Samurai Shodown NeoGeo Collection seront annoncés prochainement. Veuillez attendre plus d’informations. ” https://t.co/oo1VeLhrfj – Robert Sephazon (@Sephazon) 27 avril 2020

Voir aussi

Pour le moment, les plates-formes sur lesquelles ce lot de titres SNK fonctionnera n’ont pas été confirmées, bien que cela puisse faire partie des informations que la société révélera bientôt. Est-ce que Nintendo Switch sera l’un d’entre eux? L’expérience nous invite à penser oui, mais il faudra attendre une confirmation officielle pour être sûr. Qu’en penses-tu?

Source

Connexes