SNK Gals Fighters obtient une note pour le commutateur Nintendo en Corée du Sud

L’exclusivité Neo Geo Pocket Color ‘Combattants de SNK Gals‘a été évalué pour le Nintendo Switch en Corée du Sud et officiellement confirmé par le Comité coréen de classification et d’administration des jeux.

Le jeu est sorti pour la première fois en 2000 et est un jeu de combat en tête-à-tête avec un style d’art chibi 2D. Les personnages féminins de SNK se réunissent pour participer au tournoi «Queen of Fighters», organisé par la mystérieuse Miss X. Certains des combattants comprennent Mai Shiranui et Yuri Sakazaki, et tous, il y a plus de dix personnages à affronter.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy sur Switch et plusieurs autres plateformes est le successeur spirituel de ce titre.

Aussi excitante que puisse être cette note pour les fans de Neo Geo, il est possible que ce soit un bonus d’achat anticipé pour le prochain Samurai Shodown NeoGeo Collection. Tout comme les précommandes pour Samurai Shodown sur Switch inclus une copie numérique du titre Neo Geo Pocket, Samurai Shodown! 2.

