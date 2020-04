SNK Gals Fighters reçoit l’âge pour Nintendo Switch

En l’an 2000 (une vingtaine se sont déjà écoulées, presque sans s’en rendre compte), un jeu de combat 1vs1 exclusivement joué par des femmes a été publié dans Neo Geo Pocket Color -le portable de style Game Boy Color lancé alors par la société SNK- nom chibi pixelart style SNK Gals Fighters, et sur cette plate-forme, il est resté inchangé et inamovible au cours de ces deux dernières décennies. Que jusqu’à aujourd’hui, si l’on regarde le système de classification des contenus audiovisuels sud-coréen, l’équivalent de notre célèbre PEGI, qui a établi le ratio correspondant au contenu de ce titre en le plaçant dans le Nintendo Switch eShop. L’expérience passée montre que c’est l’une des sources les plus fiables pour localiser les futures versions sur une plate-forme, d’autant plus lorsqu’un détaillant localise le jeu et le fait disparaître négligemment en quelques heures, étant donné que ces systèmes de classification sont organismes officiels, de sorte qu’il peut être certain de ce qu’ils ratifient la limite d’âge qu’ils jugent appropriée.

La distribution exclusivement féminine de personnages de différentes franchises de combat SNK se réunit pour participer au tournoi “ Queen of Fighters ”, organisé par la mystérieuse Miss X, avec certains des lutteurs dont Mai Shiranui et Yuri Sakazaki entre autres visages connus de ces sagas, étant plus de dix personnages parmi lesquels vous pouvez choisir. Il reste à déterminer si le jeu atteindra la console hybride telle quelle ou s’il recevra un certain type d’amélioration visuelle, sonore ou de gameplay. Avec le recul, il n’y a pas quelques titres SNK qui arrivent dans notre vie via Nintendo Switch, donc ce nouvel ajout de style rétro est plus que bienvenu.

SNK Gals Fighters (Neo Geo Pocket Color)

