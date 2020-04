SNL tire le meilleur parti de la quarantaine avec Call of Duty: Warzone Twitch Sketch

Saturday Night Live est en pause depuis plusieurs semaines en raison de l’épidémie de COVID-19 en cours, mais l’émission est revenue le 11 avril pour un épisode spécial à distance hébergé par Tom Hanks. Les acteurs étaient confinés chez eux, et Mikey Day en a profité avec un sketch de Twitch montrant un très pauvre joueur de Call of Duty: Warzone.

Dans l’esquisse, le créateur de contenu insupportable “Cam Playz Dat” dit qu’il joue au nouveau jeu Warzone, mais commence en fait un jeu de gratuité pour tous dans Call of Duty: Modern Warfare. Il y a peu de temps pour ceux qui ne sont pas familiers pour discerner cela, car il a tiré environ une seconde dans le match.

Cam Playz Dat critique toute personne tirant des coups de feu par son emplacement de réapparition, qui est une tactique couramment utilisée par les téléspectateurs de Twitch pour tuer les streamers. Bien sûr, ce n’est pas la raison pour laquelle il meurt si vite. Il est juste très, très mauvais au jeu, et après avoir cassé la tête à un spectateur qui se moque de lui avec un retour classique de “ta maman”, il est obligé de s’excuser.

Il abandonne finalement Call of Duty et passe à Super Mario Bros. Vous pouvez probablement deviner à quel point cela s’est bien passé.

Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur Xbox One, PS4 et PC. Le jeu a récemment dépassé 50 millions de joueurs, atteignant le jalon impressionnant moins d’un mois après son lancement.

