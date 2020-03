Snorlax, Gengar et Machamp Gigamax

L’une des principales nouveautés de Épée et bouclier Pokémon C’est la zone sauvage, une grande zone dans laquelle nous pouvons attraper des créatures de poche comme si elles étaient dans leur habitat naturel. De plus, c’est dans cette zone que les raids Dinamax ont lieu, où de gigantesques Pokémon affrontent quatre joueurs, et maintenant ces raids ont été mis à jour, changeant ainsi la taux d’apparition de plusieurs des créatures qui apparaissent. Voulez-vous connaître chaque détail? Faites attention aux lignes suivantes pour découvrir quelles sont les créatures exclusives de chaque jeu!

3 versions Gigamax en vedette dans les incursions actuelles de la zone sauvage de l’épée et du bouclier Pokémon

La zone sauvage de Épée et bouclier Pokémon, donc une fois que nous mettons à jour les données de cette zone via le menu Mystery Gift, nous pouvons accéder à de nouveaux taux d’apparition de créatures de poche qui errent librement pour elle. Ainsi, le Formes Gigamax de Machamp et Gengar, avec Snorlax, c’est donc une bonne occasion d’en obtenir certains si nous ne les avions pas encore atteints. Bien sûr, nous devons également préciser que Toxtricity, Grimmsnarl, Hatteren, Kingler et Orbeetle ont abandonné les raids améliorés. Le temps est écoulé!

