Soapbox: Confondu par The Animal Crossing: New Horizons Cloud Save Situation? Tu n’es pas seul

Le lancement de Animal Crossing: New Horizons les rampants se rapprochent de plus en plus, et les fans sont absolument bâillonnés de s’installer sur l’île de Tom Nook et de se placer à nouveau sous le joug du raton laveur tyran et de ses Mini-Mes. Ça va être incroyable!

Pourtant, malgré un flux constant de nouvelles informations suscitant l’excitation de voir les anciens favoris revenir, il y a aussi un deuxième flux d’informations qui est moins bienvenu et me laisse constamment me gratter la tête. J’entends par là l’alimentation lente au goutte à goutte du robinet «WTF» qui souille chaque annonce et laisse un mauvais goût dans ma bouche.

Je veux faire précéder cela du fait que j’adore Animal Crossing. J’ai cadencé plusieurs centaines d’heures avec Animal Crossing: Wild World, facilement le meilleur jeu sur DS – Je ne sais toujours pas comment vous, les monstres, n’avez pas voté pour nos 50 meilleurs jeux DS! Animal Crossing: New Leaf sur 3DS a reçu un traitement similaire de la vôtre, et malgré une légère déception que la prochaine entrée de Switch semble jouer très prudemment plutôt que d’utiliser la puissance de la plate-forme pour repousser les limites, je suis toujours impatient de prendre Nook sur son offre de une escapade insulaire. Animal Crossing a toujours été un tonique rafraîchissant pour aider à échapper aux irritations et aux ennuis de la vie, et de temps en temps, nous pourrions tous faire avec une goutte d’évasion.

Pourtant, à chaque tournant, Nintendo semble compliquer les choses où les choses étaient autrefois simples. Nous savons depuis l’année dernière que l’île de Nook dans le jeu à venir est un accord sur une console et une île. Peu importe si vous avez plusieurs copies du jeu ou des enfants qui veulent une île chacun – plusieurs îles nécessitent plusieurs commutateurs. Ce n’est pas idéal, mais cela oblige les gens à jouer ensemble et il y a un argument selon lequel c’est une restriction attachante qui impose un jeu social empathique. Très bien, nous pouvons embarquer avec ça.

Et le bon sens? Eh !?

Pourtant, il est difficile de nier les décisions négatives de certaines entreprises. Étant donné que Switch est une console portable et donc infiniment plus susceptible d’être abandonnée, perdue ou volée que votre Xbox One ou PS4, le manque de compatibilité du jeu dans le cloud est moins facile à pardonner. Nous sommes déjà venus ici, plusieurs fois en fait. La liste des jeux qui ne sont pas compatibles avec les sauvegardes dans le cloud n’est pas aussi courte qu’elle devrait l’être et contient plusieurs titres propriétaires, y compris Épée et bouclier Pokémon et Splatoon 2. Les joueurs investissent énormément de temps et d’efforts dans Animal Crossing – des centaines, voire des milliers d’heures sont consacrées à la culture des villages, à la création de collections et de relations. L’idée que tout ce qui pourrait être perdu lorsque Nintendo a déjà un système de sauvegarde dans le cloud à l’échelle du système semble impensable – au point que je pense souvent que je dois avoir frappé ma tête ou mal compris d’une manière ou d’une autre. C’est une caractéristique si évidente et pleine de bon sens.

Il y a plus. Non seulement il est impossible de changer de données de sauvegarde entre les systèmes pour ce jeu, mais pour le moment, vous ne pourrez pas non plus déplacer votre île vers un autre commutateur de manière permanente via un transfert de système. Ne vous inquiétez pas si cela prend un certain temps pour que cela s’enfonce – pendant que je tape ceci, je n’arrive toujours pas à croire que c’est vrai, mais voilà. Les fans créent des attachements solides à leurs villages AC, et sur la base des jeux précédents, devoir abandonner le mien me forcerait vraiment à reconsidérer l’achat de nouveau matériel.

Aujourd’hui, cependant, il semble que le bon sens ait prévalu et Nintendo envisage de fournir un moyen de sauvegarder vos données de sauvegarde. New Horizons ne sera toujours pas compatible avec les sauvegardes sur le cloud de Nintendo Switch Online, mais une “ solution similaire à Nintendo ” est à l’étude selon la page de questions et réponses japonaise du jeu. Google Translate donne la réponse suivante à la question “Puis-je sauvegarder mes données de sauvegarde?” une sensation typiquement décalée, mais les détails sont assez clairs:

Ce logiciel ne prend pas en charge le “Save Data Storage” de Nintendo Switch Online, mais en cas de panne, de perte ou de vol de la Nintendo Switch [console], nous envisageons une fonction pour sauvegarder les données de sauvegarde. L’utilisation de cette fonction est limitée aux abonnés Nintendo Switch Online. Le temps de correspondance est indécis. Nous vous informerons dès que le temps sera décidé.

Donc, à en juger par le son Super Mario Maker 2Un patch de style de marche arrière peut être implémenté à un moment donné qui vous permettra de récupérer votre île en cas de pire. Gardez à l’esprit que cela doit impliquer une variété de sauvegarde en ligne, comme confirmé par la partie “ échec, perte ou vol ” de la réponse ci-dessus, et cette solution potentielle ne serait disponible que pour les utilisateurs de Switch Online. De toute évidence, la traduction est loin d’être parfaite et implique une solution totalement distincte du système de sauvegarde cloud déjà en cours d’exécution de Switch. Vraisemblablement, cela donnerait à Nintendo plus de contrôle pour surveiller les activités de duplication de données néfastes.

l’incapacité de transférer votre île vers un nouveau Switch […] franchit une ligne allant de «ah, Nintendo va Nintendo» à quelque chose qui est hostile aux consommateurs et, en fin de compte, préjudiciable aux activités de l’entreprise.

Tous ces problèmes se résument au fait que Nintendo ne veut pas que les gens bricolent avec des horloges et jouent au système avec Animal Crossing: New Horizons. C’est compréhensible – des îles dupées, des objets et le reste ont le potentiel de gâcher l’expérience pour certains, mais cela a atteint le point de basculement pour moi où je m’en fous vraiment. C’est un jeu et je passerai la majorité de mon temps à jouer hors ligne en mode portable. Franchement, je m’en fous si un tricheur veut duper des articles, et on a de plus en plus l’impression que les fans qui veulent juste élever des fleurs et semer des navets souffrent en raison de l’approche brutale et démodée du titulaire de la plate-forme à l’Internet moderne et les jeux en général.

Pour toutes ses avancées et ses fonctionnalités multijoueur social, New Horizons semble être à peu près le même style de jardin clos que les jeux précédents. Nous n’obtenons pas de nouvelles zones MMO boursouflées ou des marchés animés ou des zones urbaines communales pour visiter et interagir avec des étrangers – du moins pas à moins que Nintendo ne garde le couvercle sur de nouvelles fonctionnalités incroyables. Chaque île sera sa propre poche de paradis autonome dans laquelle vous inviterez d’autres personnes si vous le souhaitez. Dans ce contexte, des restrictions draconiennes semblent en désaccord avec la façon dont la majorité des joueurs veulent jouer au jeu, et en décalage avec d’autres sociétés qui ont résolu ce genre de problèmes il y a des années.

Cumulativement, ces contraintes et ces décrets généraux «un système, une île» commencent à se sentir volontairement et agressivement ignorants. Personnellement, l’impossibilité de transférer votre île New Horizons vers un nouveau Switch si, par exemple, je voulais passer d’un Switch Lite au modèle standard sur une ligne allant de “ ah, Nintendo va Nintendo ” à quelque chose de peu convivial pour les consommateurs et, en fin de compte, nuire aux activités de l’entreprise.

Imaginez si votre village New Leaf avait été piégé sur la première 3DS sur laquelle vous l’avez joué. Cela m’aurait certainement fait réfléchir à deux fois avant de passer à une nouvelle 3DS.

Disons, par exemple, que mon enfant a un Switch Lite et veut désespérément le magnifique nouveau Switch standard sur le thème d’Animal Crossing. “Attends Lil ‘Timmy”, je pourrais raisonnablement dire, “que Switch Lite a à peine six mois! Non, non, tu peux avoir Animal Crossing pour ton anniversaire et si tu as de la chance, nous penserons à un autre Changer pour Noël. ” Sauf en l’état actuel des choses, Timmy devrait dire au revoir à ses amis les animaux et recommencer sur une île entièrement nouvelle sur un autre Switch. Papa et Timmy seraient naturellement mécontents de ce scénario, et c’est un scénario que nous pouvons imaginer jouer à travers le monde alors que Nintendo sort inévitablement plus de commutateurs thématiques sur la route. Combien de consoles 3DS avez-vous utilisées? Imaginez si votre village New Leaf avait été piégé sur la première 3DS sur laquelle vous l’avez joué. Cela m’aurait certainement fait réfléchir à deux fois avant de passer à une nouvelle 3DS.

Toute la situation est déroutante et inutilement compliquée. Ajoutez les abonnements Nintendo Switch Online requis pour chaque joueur et toutes les autres mises en garde du logiciel dans un jeu conçu pour être partagé entre les enfants, les parents et les joueurs du monde entier, et cela commence à se sentir comme plus de problèmes qu’il n’en vaut la peine. Tout comme le composant en ligne de Mario Maker 2 qui ne vous laissait pas jouer avec des amis en ligne au lancement, ou le fait qu’en dépit d’avoir accès à une liste d’amis au niveau du système, ce même jeu utilise inexplicablement un système sur mesure, l’approche de Animal Crossing on Switch présente de nombreux aspects négatifs de la “ différence Nintendo ” dont j’ai déjà parlé.

Cela suffit pour qu’un fan d’Animal Crossing – quelqu’un avec des centaines d’heures connectées dans Wild World et New Leaf – envisage de ne pas déranger du tout, certainement pas avant que le problème de sauvegarde dans le cloud ait été “ considéré ” et mis en œuvre. La vie est plus occupée que jamais ces jours-ci, et je me demandais déjà comment j’allais intégrer New Horizons dans ma journée.

Peut-être que la chose la plus déroutante est que Nintendo semble ignorer à quel point tout cela est compliqué. C’est comme si les développeurs n’avaient jamais joué à un jeu vidéo au 21e siècle. Furieux, obtus, hostile – tous les adjectifs qui pourraient être justifiés à l’approche de Nintendo avec Animal Crossing. Des bizarreries comme celles-ci auraient pu être pardonnées comme naïvement charmantes dans le passé, mais ces temps sont révolus. Pour toutes les avancées de la société avec Switch, il semble parfois que Nintendo a la tête dans les nuages. Mais pas celui que nous voulons.

Et malgré toutes les pensées curieuses ci-dessus, je suis toujours excité pour New Horizons. Je souhaite juste que Nintendo se détourne de sa propre voie et arrête de trébucher sur des obstacles auto-imposés qui semblent être des problèmes non totaux pour d’autres sociétés. Ça n’a vraiment pas besoin d’être aussi dur.

Tout ira bien à la fin. Quel est votre point de vue sur cette bombe à fragmentation confuse et calamiteuse? L’approche de Nintendo vous donne-t-elle une pause, ou êtes-vous satisfait de la solution (ou non-solution) à laquelle la société arrive? N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous.

