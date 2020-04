Soapbox: Switch a vraiment besoin de jeux comme Excitebike 64, Wave Race, 1080 ° Snowboard et, oui, F-Zero

Dans cette fonctionnalité Soapbox, Gavin se souvient de l’ancien temps où Nintendo a créé plusieurs jeux de course …

Plus tôt cette semaine était le 20e anniversaire de La légende de Zelda: le masque de Majora, mais il y a un autre jeu Nintendo 64 qui a fait ses débuts il y a exactement deux décennies, bien qu’à l’autre bout du monde. Dans le catalogue des jeux publiés par Nintendo, Left Field Productions ‘ Excitebike 64 est rarement considéré comme un classique froid comme la pierre, mais je garde un excellent souvenir du jeu qui a été lancé en Amérique du Nord le 30 avril 2000. Pour moi, il représente exactement le genre de jeu de qualité “ B-tier ” que Nintendo n’a pas sorti. pendant longtemps – et le type de jeu dont Switch pourrait vraiment bénéficier en ce moment.

À la fin des années 90, Nintendo cherchait un moyen de mettre à jour son ancienne adresse IP de motocross et a fini par jeter les clés de la série Excitebike au développeur canadien Left Field Productions, l’équipe tierce qui était derrière le célèbre souvenir NBA Courtside Jeux. En déplaçant le gameplay de côté vers l’arrière 3D, l’entrée 64 bits a fusionné le contrôle minutieux de la hauteur et de l’accélérateur du jeu original avec la mécanique subtile des compagnons de table N64 Wave Race 64 et 1080 ° Snowboard pour produire quelque chose d’aussi profond, gratifiant et addictif que ces coureurs.

une entrée solide dans l’une de ces franchises serait un joli morceau de contre-programmation pour les joueurs qui ne sont pas totalement amoureux d’Animal Crossing

De plus, Excitebike 64 comprenait le NES d’origine Excitebike, une autre version 3D de ce jeu, un éditeur de piste et un tas de modes multijoueurs, y compris un mode de jeu de football géant (ce n’est pas exactement Rocket League, mais ça peut être amusant avec quatre joueurs).

Le jeu n’était pas parfait, bien sûr. Il est arrivé très tard dans la vie de la console (sorti en Europe en juin 2001, plus d’un an après son lancement en Amérique du Nord), et y revenir révèle maintenant des performances plus inégales que je ne m’en souviens à l’époque. Les commandes sont toujours fantastiques, et même si je n’ai jamais été fan de l’Excitebike d’origine, à la fois ceci et Excite Truck sur Wii sont des jeux de course massivement sous-estimés dans mon livre.

Ces jeux (avec F-Zero X, Je dirais) avait un attrait de style arcade mais avec une texture supplémentaire et la profondeur d’une simulation – les coureurs d’arcade du joueur réfléchi. Les commandes étaient nuancées et demandaient un réel effort de maîtrise. Vous avez dû utiliser votre tête et lire vraiment le terrain pour en tirer le meilleur parti, mais la sensation de crêter une vague au bon moment, ou de pulvériser de la poudre sur une longue courbe de balayage, ou d’enfiler le turbo juste pour clouer un saut parfait était imbattable. Tout le monde se souvient de son premier 1080, non?

Il est dommage que Nintendo laisse à d’autres sociétés le soin de remplir sa liste de jeux de course sur Switch alors que ces séries sont en sommeil depuis deux générations ou plus. J’ai déjà écrit à propos de ces “ coureurs d’arcade de précision ” et comment il y a un vide à combler dans la bibliothèque par ailleurs substantielle de Switch, mais le 20e anniversaire d’Excitebike 64 me fait encore une fois rêver du temps où Nintendo fabriquait des jeux de course qui ne fonctionnaient pas pas Mario en eux. Ne vous méprenez pas, Mario et le gang sont une excellente compagnie, mais je suis aussi partisan d’un petit Dion Blaster et Ayumi Stewart d’une soirée.

Ne nous en moquons pas – aucun des jeux ci-dessus n’est un vendeur de système, et on comprend pourquoi ils n’ont pas été au centre, en particulier dans les années maigres de la Wii U. De nos jours, cependant, Nintendo a de nombreuses applications de tueur pour Switch et une entrée solide dans l’une de ces franchises serait un joli morceau de contre-programmation pour les joueurs qui ne sont pas totalement amoureux de Animal Crossing: New Horizons. Oui, ils existent apparemment. Alternativement, il pourrait être très agréable de se lancer dans une course de jet ski ou un slalom de descente entre la pêche et la vente de navets.

Verrons-nous jamais ces goûts à nouveau? “Tricky” Ricky Stern fera-t-il un retour glorieux en HD un jour? Nous ne pouvons qu’espérer. Cependant, avec un gros point d’interrogation planant sur les prochaines sorties Switch de Nintendo pour le reste de l’année et au-delà, il y a certainement de la place pour des jeux plus petits et plus spécialisés pour garder le hardcore heureux entre les sorties de tente. Dieu sait que Nintendo a l’argent pour financer ces projets et ils pimenteraient le calendrier de sortie entre les soutiens de famille. Allez sur Nintendo, vous savez que cela a du sens.

Quelle série aimeriez-vous le plus voir revenir en HD sur Switch? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous:

Franchement, y a-t-il quelqu’un qui ne veut pas d’un nouveau F-Zero?! C’est pourquoi vous pouvez en choisir deux.

Vous avez un faible pour ces jeux? Qui est le meilleur Ricky – Winterborn ou Stern? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous et joignez-vous à nous pour porter un verre à ces classiques N64 à col bleu et porter 20 ans d’Excitebike 64.

