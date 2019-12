Soccer, Tactics & Glory annoncés pour Switch, avec la fenêtre de publication de février 2020

Vous cherchez quelque chose d'un peu plus profond que le bourdonnement annuel de la série FIFA? Eh bien, vous pourrez bientôt profiter d'une action de stratégie de football sur la route!

L'éditeur Toplitz Productions a confirmé que Football, tactique et gloire est sur Nintendo Switch – avec une fenêtre de sortie de février 2020. Le jeu voit les joueurs gérer leur propre équipe de football, en mettant davantage l'accent sur la planification et la stratégie dans les matchs!

Découvrez une bande-annonce rapide de ce à quoi ressemble le jeu ci-dessous:

Matchs au tour par tour: Le système de jeu au tour par tour unique permet aux joueurs de placer stratégiquement les membres de leur équipe afin de capitaliser sur les compétences plus faibles de l'adversaire.

Campagne basée sur la ligue riche: Commencez dans les ligues amateurs, jouez dans des matchs de coupe, achetez et entraînez vos joueurs, améliorez votre club et emmenez-les dans les ligues professionnelles.

Compétences et systèmes de classe: Avec une variété de compétences et de classes qui peuvent être attribuées aux membres de l'équipe d'un joueur, Soccer, Tactics & Glory invite les joueurs à expérimenter selon leur propre style de jeu lors de la construction de leur club.

Éditeur de visage ultime: Modifiez et personnalisez le visage de n'importe quel joueur de votre liste.

Animations fluides: Les personnages se déplacent avec élégance et réalisme pendant les matchs.

Matchs en ligne: Les joueurs peuvent se joindre à leurs amis en ligne pour un tournoi éliminatoire brisant l'amitié alors qu'ils se battent pour voir qui parmi eux est le meilleur tacticien.

