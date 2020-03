Sod cette alouette d’isolement, je pars vivre avec les pangolins de Planet Zoo

Le Pangolin est un fourmilier écailleux qui ressemble un peu à la sandshrew Pokemon, un peu à chaque créature qui vous a jamais donné une quête secondaire dans un RPG, mais surtout totalement différente de toute autre chose, à l’exception des autres pangolins.

Ils sont également le mammifère le plus trafiqué illégalement au monde. Gardez cependant à l’esprit que le monde est «victime de la traite» ici. L’Amérique mange autant de vaches en un an que les pangolins ont été braconnés au cours des dix années entre 2004 et 2014, donc à moins que vous ne travailliez sur une certaine échelle de moralité qui marque des animaux qui ressemblent davantage à Pokemon, il est faux et paresseux de lancer des accusations de rampant le carnisme en dehors de l’Occident.

Ce sont en partie ces mêmes accusations, et en fait, qui ont conduit le pangolin à être étiqueté patient-zéro comme la source de Covid-19. On dirait que ces pauvres bois écailleux ne peuvent pas faire une pause, donc j’ai passé les deux derniers jours à leur construire un endroit pour se détendre. Grâce à Planet Zoo, J’ai tout fait en m’isolant.

Voici quelques faits que Planet Zoo m’a appris sur les pangolins chinois. Ils ont grandi à seulement deux ans. Ils ont une espérance de vie d’environ 13 ans. Ils sont le seul mammifère à écailles. Ils n’ont pas de dents, avalant au lieu de cela de petites pierres qu’ils gardent dans leur estomac pour les aider à broyer la nourriture.

Certaines choses que Planet Zoo m’a appris sur les pangolins, ce qui n’est probablement pas vrai, c’est qu’ils aiment jouer avec des boîtes en carton et de petits ballons de plage.

Tout cela me rappelle la meilleure fonctionnalité du jeu précédent de Frontiers, Évolution du monde jurassique, ce que j’ai trouvé assez décevant sinon, principalement en raison de ses systèmes de déverrouillage rappelant les jeux mobiles qui vous faisaient attendre sans faire grand-chose pendant de longues périodes. Le côté positif de ce temps d’arrêt était qu’il vous a donné une chance de lire sur les dinosaures. Donc, si vous restez à l’intérieur avec des enfants ou des proches, partagez un amour des animaux et avez déjà épuisé tous les flux d’animaux en direct sur Internet, Planet Zoo est une excellente option. En plus de cela, Planet Zoo se distingue des autres jeux de gestion en valorisant la conservation et la créativité avant l’efficacité et l’acquisition.

Le fantastique Hôpital de Two Point, que j’ai aussi beaucoup joué récemment, vous récompense pour avoir pensé comme un ingénieur machine. L’objectif est de concevoir un convoyeur à bande efficace et compact pour canaliser les patients malades et guérir l’autre extrémité, en en retirant le plus d’argent possible via des prix de diagnostic gonflés, des collations et des machines d’arcade. La créativité n’est une préoccupation que dans la mesure où le joueur peut inventer des façons ingénieuses d’extraire plus de valeur à partir de moins d’espace; la beauté n’est une préoccupation que dans la mesure où elle distrait à la fois vos patients et votre personnel de l’ennui mécanique du reste de la bande transporteuse. Vous pourriez passer dix minutes à déterminer exactement combien de cabines de toilettes, d’éviers, de plantes et de peintures vous pouvez insérer dans un espace 4 × 4. Dans Planet Zoo, vous pouvez passer (et les joueurs ont) un après-midi entier à concevoir une mosaïque de panda pour le chemin qui mène vos invités aux toilettes.

Je peux télécharger cette mosaïque de panda depuis l’atelier Steam en ce moment, et la faire faire partie de mon zoo en quelques clics. Mais pourquoi s’arrêter là? La communauté a tout créé, des arrangements astucieux d’arbustes et de roches à des expositions entières, chaque planche et pierre soigneusement placées. Certains préfabriqués sont disponibles, mais les meilleures créations du jeu sont faites brique par brique, comme un ensemble Lego. Cela peut être intimidant au début, mais quelques mois seulement après la sortie du jeu, il y a déjà des heures de tutoriels Planet Zoo disponibles en ligne. Et si vous avez mis votre cerveau d’apprentissage hors tension pour la journée, l’atelier signifie que vous pouvez toujours créer un patchwork époustouflant à partir de ce que d’autres ont partagé. Je peux commencer avec mon pote, le panda Mosaic, et avant longtemps, j’ai organisé une œuvre d’art collaborative entre des dizaines de créateurs.

Vous n’avez rien à faire pour réussir. Vous pouvez garder vos invités heureux en faisant tomber un arbre tous les quelques mètres, des toilettes, un endroit pour acheter des hot-dogs et des laits frappés, et regardez ces chiffres de bonheur augmenter. Mais c’est comme aller au zoo juste pour amasser des articles de la boutique de cadeaux. Les récompenses tangibles sont beaucoup moins importantes que l’expérience.

J’ai deux souvenirs forts de la visite de zoos dans la vraie vie. Un bon, un mauvais. Le bon regardait une demi-douzaine de singes grimper les uns sur les autres pour former une chaîne de singes vivante jusqu’au plafond. Bien que, avec le recul, ils auraient bien pu essayer de s’échapper. Le méchant regardait le Lynx le plus fier et le plus triste que j’aie jamais vu allongé et regardant fixement au loin. L’enceinte était clairement trop petite, mais à en juger par le visage du chat, tout sauf les vastes forêts boréales qu’ils appellent à l’état sauvage se serait senti comme une prison. Et vraiment, pourquoi pas? Tout cela pour dire que j’ai des sentiments mitigés sur les zoos dans la vraie vie, selon l’animal.

Une grande partie des raisons pour lesquelles Planet Zoo se sent différent – positif – est la façon dont il vous encourage à travailler pour relâcher éventuellement vos animaux les plus sains et les plus heureux dans la nature. Cela vous récompense avec une ressource appelée Crédits de conversation que vous pouvez ensuite dépenser pour ouvrir plus de zoos. Les maladies peuvent être recherchées et guéries, et si vous le souhaitez, vous pouvez créer un zoo entier d’espèces menacées. Pandas et pangolins, lémuriens à queue annelée et tigres du Bengale, et se concentrent uniquement sur la reproduction.

Hier, après avoir parcouru l’atelier, j’ai trouvé une énorme statue de pangolin sous un utilisateur appelé HauntedIce, de Californie, construite à la main à partir de pierres individuelles. Ensuite, j’ai ajouté un gazebo de pangolins que prieto194 avait construit à partir de verre et de supports. J’ai terminé avec quelques expositions construites par Bryan Chung, de Singapour, puis je me suis acheté des pangolins.

Un minuscule effort de conservation numérique, en collaboration silencieuse au-dessus des frontières et des océans, pour donner à quelques lignes de code en forme de pangolins une maison. Cela me fait sourire juste en y pensant.