Sommes-nous témoins de la fin de l’E3?

L’E3 est depuis des années la plus grande conférence de l’industrie des jeux, les plus grands noms du secteur faisant des annonces majeures. Mais ces dernières années, nous avons vu l’influence de l’événement diminuer, alors que d’autres émissions grandissent et que les principaux développeurs cherchent à héberger leurs propres événements.

Décrocheurs majeurs

Plusieurs noms importants ont abandonné la série au fil des ans, EA organise désormais son propre événement dans les jours précédant l’E3, Nintendo s’est contenté de publier Directs et maintenant Sony s’est retiré pour une deuxième année consécutive. Ce dernier est peut-être le plus important, avec Sony qui se prépare cette année à sortir la Playstation 5, un manque de présence à l’E3 est une grande préoccupation pour les organisateurs. Historiquement, des annonces et des révélations de nouvelle génération majeures ont été faites lors du salon, et le décès actuel des chefs de guerre de la console est certainement un coup dur. Mais ce ne sont pas seulement les développeurs, le producteur et animateur de l’E3 Coliseum Geoff Keighly annonçant qu’il ne sera pas impliqué dans le spectacle cette année non plus.

Les développeurs préfèrent le faire eux-mêmes

Ces dernières années, nous avons vu Nintendo lancer Directs afin de faire des annonces de jeux majeurs, tandis que Sony et Microsoft ont emboîté le pas à State of Play et Inside Xbox. Ces flux offrent aux développeurs un moyen d’atteindre leur public sans les efforts et les coûts associés à l’organisation d’une conférence à l’E3. Il leur donne également la liberté de faire des annonces quand ils le souhaitent, tout en étant en mesure de communiquer avec des millions de joueurs.

Compétition

L’E3 n’est plus le seul grand spectacle de l’industrie, des événements tels que The Game Awards et Gamescom proposent d’autres plateformes pour révéler de nouvelles informations. Ces événements attirent également l’attention et prennent un format différent de l’E3, avec un spectacle comprenant des annonces de toute une gamme de développeurs. Cela signifie encore une fois qu’il ne devient plus nécessaire de présenter vous-même un spectacle entier.

Un nouveau format?

Des rapports plus tôt cette année ont suggéré que l’ESA, qui est responsable du fonctionnement de l’E3, visait à renommer le spectacle en un «festival de fans, de médias et d’influenceurs». Cela a impliqué la suggestion de nouveaux domaines où les participants peuvent regarder les influenceurs et autres célébrités jouer à des jeux. Ces suggestions n’ont pas été bien reçues par les fans en général, beaucoup doutant de la durabilité de l’émission si elle devait suivre cette approche.

Il se passe encore beaucoup de choses

Alors que plusieurs développeurs ont peut-être abandonné ces dernières années, le spectacle est toujours très impliqué, attirant beaucoup d’attention. Le salon de l’année dernière a vu Microsoft annoncer sa console nouvelle génération, toute une série de nouveaux jeux révélés et une apparition de Keanu Reeves. Bien qu’il ne soit plus le point principal des annonces dans l’industrie, l’E3 attire toujours beaucoup d’attention.

L’arrivée de la prochaine génération

Sony et Microsoft sont sur le point de lancer leur nouvelle génération de consoles plus tard cette année, vous pouvez donc être sûr que de nombreuses annonces passionnantes seront faites au cours des deux prochaines années, alors que les développeurs mettront la main sur le nouveau matériel. Et même si certains développeurs peuvent avoir la plate-forme pour annoncer des choses en dehors des grands spectacles, il y en a encore beaucoup qui ne le font pas.

Le jeu n’a jamais été aussi grand

Il n’y a jamais eu une plus large gamme de plates-formes avec des jeux de qualité, à travers la console, les ordinateurs de poche, les mobiles et le streaming, il existe une infinité de façons de jouer de nos jours. En plus de l’abondance de plates-formes, il existe de véritables bons jeux régulièrement publiés et les jeux n’ont jamais été aussi populaires. Cet intérêt croissant contribuera certainement à faire durer l’E3 pendant un certain temps.

L’E3 est toujours l’un des plus grands événements de l’industrie des jeux, et bien qu’il soit définitivement en déclin, il n’est pas encore tout à fait en train de disparaître. Il ne fait aucun doute qu’il a besoin d’être rafraîchi pour que les grands éditeurs et développeurs reviennent. Avec l’intérêt croissant pour le jeu, il y a forcément plus de concurrence avec les autres spectacles à mesure qu’ils grandissent, donc l’E3 devra certainement rester sur ses gardes s’il veut rester pertinent dans une industrie en croissance rapide.

