son circuit et ses personnages vidéo

Si vous continuez à jouer à Crash Team Racing Nitro-Fueled, c’est quelque chose qui ne nous surprend pas car Beenox n’a cessé de donner des raisons de continuer à lancer quelques courses même après avoir été lancé il y a plusieurs mois. Tout cela grâce au Grand Prix qui évolue environ tous les mois. Ce genre de saisons apporte de nouveaux personnages, de nouveaux karts à pédales, un nouveau circuit thématique. De plus, ils en ont récemment annoncé un nouveau, Et le soi-disant Rustland a déjà commencé!

Il est très probable que, même si vous l’avez joué, vous n’avez toujours pas débloqué toutes les nouvelles que ce voyage apporte à un avenir post-apocalyptique. Voulez-vous voir tous ces nouveaux personnages en action et non dans la bande-annonce qu’Activision a partagée? C’est facile! Et c’est grâce à la chaîne YouTube XCageGame que nous pouvons voir tous ces personnages, le circuit, les karts, les apparitions, etc. Nous vous laissons la vidéo ci-dessous!

Après tant de temps, il est probable que beaucoup pensent que les grands prix sont terminés et qu’ils ne feront plus d’événements dans Crash Team Racing Nitro-Fueled, ne vous inquiétez pas! Ils ont déjà annoncé qu’en décembre, la chose ne s’arrêterait pas et, espérons-le, Rustland n’est pas le dernier Grand Prix du jeu de course primé. Et vous n’avez toujours pas le jeu et vous songez à l’obtenir, peut-être que notre analyse vous aidera!

