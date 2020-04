Son directeur souhaite lancer un spin-off sans action

La balle rose la plus célèbre de l’histoire du jeu vidéo, Kirby, célèbre, puisque l’étude derrière le développement de leurs titres, HAL Laboratory, a eu 40 ans cette année, ce qui montre que pendant tout ce temps, ils ont réussi à rester sur la crête de la vague, offrant de nouveaux titres qui maintiennent joueurs coincés pendant des heures et des heures. Ainsi, dans le cadre de cette célébration du 40e anniversaire, Katsuyoshi Sumimoto (programmeur en chef), Shinya Kumazaki (directeur général) et Riki Fuhrmann (directeur du design) ont participé à un discours publié dans le magazine japonais Famitsu, et il parle de le ppossibilité de retombées nouvelles et plus importantes.

Un spin-off sans action et plus de variété, ce que les développeurs de Kirby espèrent dans les prochains jeux.

Sumitomo: Je veux que la prochaine chose que nous croyons soit le sommet des jeux Kirby. Je pense que la saga de Kirby peut être encore plus amusante! Fuhrmann: Personnellement, je voudrais créer un spin-off sans action de Kirby. […] Nous aurons une grande variété de jeux Kirby à l’avenir. Voir aussi Kumatomo: Chaque tranche de la saga a ses propres mérites, mais je veux créer quelque chose qui surpasse tous les jeux précédents.

