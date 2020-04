Son lancement surprise sur Nintendo Switch expliqué

Il semblait que Indivisible il allait encore falloir beaucoup plus de temps pour arriver à Nintendo Commutateur, mais hier, le 28 avril 2020, contrairement à ce qu’indiquaient le distributeur et les autres responsables du titre, ont finalement fini par venir sur l’eShop. Ainsi, il convient de noter que ce n’est pas la version finale qui était prévue, puisque son lancement était prévu pour le premier mai, alors les joueurs se demandent ce qui aurait pu se passer tant de progrès ont été réalisés. Nous vous donnons chacun des détails dans les lignes suivantes, grâce à un nouvelle publication du site officiel de ce jeu!

Nous sommes heureux d’annoncer qu’Indivisible est désormais disponible sur le Nintendo Switch eShop! Est-ce plus tôt que prévu? Oui il l’est!

Le lancement était prévu pour début mai, mais en raison d’une série d’événements inattendus, le jeu est maintenant disponible en Amérique du Nord et en Europe! C’est une heureuse erreur qui a mis le jeu entre vos mains plus tôt que prévu.

C’est difficile d’arriver ici, mais maintenant Indivisible est déjà sur Switch, et nous ne pourrions pas être plus excités. Switch est une excellente plate-forme pour Indivisible. Que vous attendiez pour y jouer ou que vous soyez déjà des experts, vous allez adorer accompagner Ajna et ses amis!

Une mise à jour arrive bientôt et comprendra les éléments suivants:

-Roti sera disponible dans le jeu pour tout le monde.

-La possibilité de basculer le jeu entre 30 fps et le mode déverrouillé. Le mode actuellement déverrouillé fonctionne par défaut.

-Plus d’optimisations pour le GPU / CPU.

-Corrections pour les apparitions et les lumières de sprite.

– Fonctionnement 1080p en mode bureau (actuellement jusqu’à 720p uniquement sur le bureau et l’ordinateur portable)

[…]

Vous avez peut-être remarqué que le jeu n’est disponible que dans le Nintendo eShop. Nous travaillons avec une stratégie numérique en premier lieu en raison de la situation actuelle, afin d’éviter de faire pression sur la chaîne d’approvisionnement du commerce de détail. Nous évaluerons la production de la version physique du jeu pour les ventes au détail dès que possible.

Cependant, il y a une exception, c’est que nous produisons un petit nombre de copies physiques que nous enverrons aux mécènes de la campagne Indiegogo qui ont obtenu cette version en récompense. Nous n’avons pas encore de date de livraison pour cette version du jeu, nous les enverrons aux clients le plus rapidement possible, mais cela pourrait prendre 1 ou 2 mois, compte tenu de la situation actuelle.

Pour les clients qui ont demandé la version numérique, nous vous enverrons les codes dès que possible! Nous donnerons plus d’informations à mesure que nous aurons plus de nouvelles.