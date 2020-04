Son logiciel client anti-triche est-il? Riot Games répond aux accusations sur Reddit – HITC

Riot Games

Riot Games a répondu sur Reddit aux accusations selon lesquelles le client anti-triche pour Valorant est un malware.

Valorant est l’un des plus grands jeux dont on parle actuellement et récemment, il y a eu beaucoup de préoccupations et de craintes concernant la propagation de clés bêta malveillantes sur Internet. Cependant, en dehors de ces clés bêta, les fans et les détracteurs ont également répandu des inquiétudes quant au fait que son logiciel anti-triche obligatoire soit un malware. Riot Games a répondu à ces accusations et inquiétudes sur Reddit pour tenter de calmer la communauté.

Cuisiner Mama Cookstar était récemment craint en tant que mineur de bitcoins jusqu’à ce que les accusations se soient révélées fausses (ce qui n’a pas aidé la qualité terne du jeu), mais maintenant tous les regards se sont tournés vers Valorant et les affirmations selon lesquelles son client anti-triche est un malware.

Cette préoccupation provient du fait que Riot Games s’est avoué que le logiciel démarre dès que vous allumez votre PC, ce qui signifie qu’il n’est pas exclusif au jeu. Cependant, en réponse aux préoccupations sur Reddit, les développeurs ont fourni une explication pour expliquer pourquoi le système fonctionne même lorsque vous ne jouez pas.

Le logiciel anti-triche est-il un logiciel malveillant Valorant?

Des inquiétudes se sont répandues sur Internet que le système anti-triche pour Valorant est en fait un malware.

Les gens sur Twitter et divers fils de discussion Reddit ont accusé le logiciel anti-triche de Valorant d’être un malware et une raison de ne pas jouer sa version bêta.

La plupart des préoccupations semblent provenir d’un fil Reddit avec près de 2000 commentaires qui ont alerté la communauté sur le fait que le système commence à fonctionner dès que vous allumez votre PC.

Riot Games répond aux accusations selon lesquelles un logiciel anti-triche est un malware

Riot Games a répondu sur Reddit aux accusations et aux inquiétudes selon lesquelles leur logiciel anti-triche est en fait un malware.

Paul Chamberlain de Riot Games – connu sous le nom de RiotArkem sur Reddit (via IGN) – admet que le logiciel anti-triche démarre dès que vous allumez votre PC, mais déclare catégoriquement qu’il ne collecte ni n’envoie aucune donnée à partir de votre ordinateur.

«Oui, nous exécutons un pilote au démarrage du système, il n’analyse rien (sauf si le jeu est en cours d’exécution), il est conçu pour occuper le moins de ressources système possible et il ne communique pas à nos serveurs», déclare Chamberlain.

“Vanguard contient un composant de pilote appelé vgk.sys (similaire à d’autres systèmes anti-triche), c’est la raison pour laquelle un redémarrage est nécessaire après l’installation. Vanguard ne considère pas l’ordinateur comme fiable à moins que le pilote Vanguard ne soit chargé au démarrage du système (cette partie est moins courante pour les systèmes anti-triche).

Ceci est bon pour arrêter les tricheurs car un moyen courant de contourner les systèmes anti-triche consiste à charger les tricheurs avant le démarrage du système anti-triche et à modifier les composants du système pour contenir la triche ou à faire altérer la triche avec le système anti-triche tel qu’il charges.

Nous avons essayé de faire très attention à la sécurité du conducteur. Nous avons demandé à plusieurs équipes externes de recherche sur la sécurité de l’examiner (nous ne voulons pas diminuer accidentellement la sécurité de l’ordinateur comme d’autres pilotes anti-triche l’ont fait dans le passé). Nous suivons également une approche de moindre privilège pour le pilote où le composant pilote fait le moins possible, préférant laisser le composant non pilote faire la majorité du travail (également le composant non pilote ne s’exécute que si le jeu est fonctionnement).

Le pilote Vanguard ne recueille ni ne nous renvoie aucune information sur votre ordinateur. Toutes les analyses de détection de triche seront exécutées par le composant non pilote uniquement lorsque le jeu est en cours d’exécution.

Le pilote Vanguard peut être désinstallé à tout moment (ce sera «Riot Vanguard» dans Ajout / Suppression de programmes) et le composant pilote ne collecte aucune information de votre ordinateur ni ne communique sur le réseau. »

Bien que Riot Games ait fourni la réponse ci-dessus, il y a encore des membres de la communauté qui ont exprimé des préoccupations.

Daily eSports note que les critiques estiment toujours que le système est une menace pour la vie privée tout en rendant les ordinateurs sensibles aux abus, et ils notent également que Riot Games appartient à la société chinoise Tencent qui a déjà été examinée pour sa sécurité et sa confidentialité. En outre, ils déclarent également que les clients qui ne trichent pas n’ont pas les enregistrements les plus propres pour les jeux compétitifs dans lesquels ils citent la controverse à partir du moment où les utilisateurs de l’ESEA ont découvert que le client avait installé un mineur de crypto-monnaie.

Cependant, en opposition aux préoccupations restantes, il y a une vidéo très citée sur Reddit qui dissiperait tous les soucis.