son prix pourrait être plus élevé en raison du manque de composants

La PS5 pourrait être en difficulté à son arrivée sur le marché. Il Le coût de production de la prochaine génération de la célèbre console Sony pourrait être plus élevé que prévu et, de cette manière, compromettre le prix final de la PlayStation transmis aux consommateurs.

Selon Bloomberg, la pénurie de certains composants aurait causé Le prix de fabrication de la PS5 est actuellement de 450 $. Cela ferait une grande différence en ce qui concerne le coût de production de la PS4, qui à son époque était estimé à 381 $, vendu 399 $ / euros.

Les problèmes se trouveraient dans le Mémoires NAND et DRAM, dont la demande est supérieure à l’offre actuelle. Avec la PS5 entrant déjà dans un point critique pour sa production et son lancement final, assurer que ces composants seront l’une des principales tâches de Sony dans un avenir le plus immédiat.

Boucles d’oreilles Xbox Series X

Au fur et à mesure qu’ils collectent auprès du support susmentionné, l’un des facteurs qui sera déterminant pour décider du prix de la PS5 sera l’homologue de la Xbox Series X, le renouvellement de la firme Microsoft qui arrivera également en 2020. Selon de ce, Sony pourrait maximiser ses marges bénéficiaires pour rivaliser avec son rival.

Hiroki Totoki, directeur financier de la firme de Tokyo, a récemment déclaré que “en fonction de ce niveau de prix, nous devrons déterminer la promotion que nous allons réaliser et combien de dépenses nous sommes prêts à payer”. Tout en l’air, pour le moment, pour le lancement de l’une des consoles les plus attendues de tous les temps.

👇 Plus en hypertexte