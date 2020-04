Son producteur s’excuse pour Bravely Second

De nombreux joueurs attendent avec impatience Bravement par défaut II, le prochain opus de cette saga Square Enix qui a commencé son parcours en 3DS et qui fera désormais le saut vers la console hybride, avec une nouvelle histoire qui se déroulera dans un nouveau monde et qui mettra en scène 4 “nouveaux” protagonistes. Et en parlant de 3DS, dans une récente interview dans le magazine japonais Famitsu, le producteur de ce titre et aussi de Bravely Second, Tomoya Asano s’est excusé de ne pas avoir répondu aux attentes des joueurs lors du deuxième match, mais il a également indiqué que de nombreuses données positives ont été extraites de cette expérience.

Bravely Second n’a pas répondu aux attentes des joueurs, selon Tomoya Asano, et pour cela, il s’est excusé

Avant de plonger dans Bravely Default II dans cette interview, je voudrais m’excuser auprès des fans de Bravely Second. Certaines parties du jeu ne répondaient pas aux attentes des fans. L’équipe de développement a jeté un coup d’œil à ces problèmes de Bravely Second et en a tiré des leçons pour tous nos projets ultérieurs.

Par conséquent, il est clair pour nous que même les développeurs de jeux eux-mêmes ne sont pas d’accord avec certaines parties de DeuxièmeMais cela ne signifie pas que c’est quelque chose de totalement négatif, car c’est une expérience à partir de laquelle ils ont appris.

En outre, certains détails supplémentaires ont également été révélés dans cette interview, tels que le nom de Bravement par défaut II Cela vient du fait que l’équipe devait montrer dès le premier instant qu’il s’agit d’un nouveau départ par rapport aux jeux précédents qui a également de nouveaux personnages. Et en ce qui concerne le développement du jeu, Naoki Ikushima est la seule personne qui a travaillé dans Octopath Traveler qui travaille également dans ce nouvel épisode de la saga Bravely, et qui a été en charge des conceptions de chacune des œuvres qui Nous verrons cette fois. De plus, il a également été confirmé qu’Akihiko Yoshida ne travaillait pas avec l’équipe cette fois-ci. Enfin, en ce qui concerne la bande sonore, cette fois une bande plus mature a été créée avec un ton plus douloureux et solitaire, et bien qu’aucune indication n’ait été donnée à Revo pour la créer, un document a été fourni avec détails sur les personnages, les lieux, etc., et Asano pense que cette maison est à 100% avec ce que nous verrons dans Bravely Default II.

