Sondage: Animal Crossing: New Horizons – Qu’aimeriez-vous voir ajouté dans une mise à jour?

Il est sûr de dire que Animal Crossing: New Horizons a plutôt bien marché auprès des fans de la série et des nouveaux joueurs. Les médias sociaux ont été absolument submergés de messages car les gens s’affairent sur leurs îles désertes, remplissant leurs Critterpedias d’insectes et de poissons, concevant leurs propres vêtements, remodelant leurs îles et s’amusant généralement. Le jeu a pénétré dans les médias grand public d’une manière que peu de jeux font, avec des non-joueurs prenant note et demandant ce qu’est tout ce non-sens joyeux et coloré.

Et avec la façon dont les choses se passent pour de nombreuses personnes dans le monde en cette période difficile, nous ne pouvons pas penser à un jeu vidéo mieux adapté pour calmer tout le monde et nous rappeler que tout ira bien à la fin. Animal Crossing: New Horizons est un jeu vidéo absolument exceptionnel.

Ce n’est pas parfait, cependant – qu’est-ce qu’un jeu vidéo? La question de savoir comment Nintendo peut améliorer Animal Crossing a flotté dans nos esprits comme une bluebottle commune au cours des derniers jours. L’entrée Switch a rationalisé tant de choses sur l’expérience Animal Crossing, mais il y a encore quelques domaines que nous ne voudrions pas voir affinés dans une mise à jour.

Heureusement, les idées que nous avons trouvées sont exactement le genre de choses que vous pourriez changer avec un patch. Le jeu de base est de premier ordre; nous ne faisons que tergiverser avec ces derniers. Pourtant, après avoir passé collectivement de nombreuses heures avec le jeu, voici quelques suggestions d’améliorations que nous aimerions voir à l’avenir.

Fabrication d’objets en lots



Oui, nous vous regardons les palourdes japonaises. Quiconque a passé les derniers jours de mars à chasser la truite dorée ou le poisson-chaîne insaisissable connaîtra la douleur de fabriquer des objets individuels sans fin. Oui, vous pouvez marteler ‘A’ pour éliminer les appâts de poisson plus rapidement, mais vous obtiendrez probablement un RSI si vous en faites 30 d’affilée comme nous l’avons fait. Plusieurs fois.

L’option de sélectionner simplement l’article et d’ajuster la quantité que vous souhaitez fabriquer serait une bouée de sauvetage, ou plus précisément, un économiseur de pouce. Nous serions heureux d’un montage de 30 secondes alors que nous regardions notre personnage s’éloigner, essuyant fiévreusement la sueur de leur front avant de présenter 30 appâts de poisson finis.

Quoi qu’il en soit, la possibilité de fabriquer plusieurs objets en une seule fois serait très appréciée.

Outils diamantés

‘Sûr’? Vraiment? Tsk.

Il semble que les Golden Tools soient simplement des versions brillantes et plus durables des outils normaux d’Animal Crossing: New Horizons. Dans les jeux précédents, les versions dorées de votre ensemble d’outils étaient sensiblement “ meilleures ” que leurs homologues courants – le filet anti-insectes était plus gros, le lance-pierre a tiré trois plombs, etc. – mais cette fois, il ne semble offrir aucune amélioration. De plus, ils se cassent!

L’idée de Golden Tools a toujours été un peu étrange compte tenu du moment où vous les avez, vous avez probablement déjà terminé toutes les tâches pour lesquelles ils sont utiles (élevé toutes les fleurs, attrapé tous les insectes et les poissons, etc.). Et maintenant que les Golden Tools se cassent comme les autres, ils sont … enfin, ils sont en quelque sorte inutiles. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un autre niveau d’outils, les outils diamantés. Ils ne casseraient pas, ils fonctionneraient mieux, ils seraient parfaits.

Pour tout ce que nous savons, ils existent déjà dans le jeu, ou Nintendo a l’intention de sortir quelque chose de similaire sur toute la ligne. Nous savons que c’est une mauvaise forme de blâmer vos outils (mauvais ouvriers, et tout ça), mais ce que nous donnerions pour une canne à pêche au diamant!

Options de tri des stocks

Trier par: Phobie

À l’intérieur de votre maison, vous pouvez ouvrir votre stockage en appuyant à droite sur le D-pad et trier les articles par ordre alphabétique ou par heure ou par type. Cependant, lorsque vous êtes en déplacement, vous ne pouvez trier votre inventaire (sur le bouton «X») qu’en sélectionnant un élément, en maintenant «A» et en le faisant glisser manuellement. Pourquoi ne pas également ajouter la même fonction de tri de Stockage aux éléments de notre personne?

Prise en charge de l’écran tactile en option pour les menus et les conceptions personnalisées

Nintendo n’est pas cohérent en ce qui concerne l’utilisation de l’écran tactile comme entrée facultative pour les jeux propriétaires. Quelques jeux (Mario Kart 8 Deluxe, par exemple) vous permettent d’utiliser l’écran tactile pour les menus, et nous aimerions que cela s’applique également à Animal Crossing. Il est déjà disponible pour la saisie (appuyez sur le bouton “ R ”), mais nous ne voyons aucune raison pour laquelle il ne devrait pas également être une option pour la navigation dans les menus, l’ajustement de la disposition de votre maison et la création de conceptions personnalisées. Ce n’est peut-être pas assez précis pour ce dernier, mais il est étrange qu’il ne soit pas inclus comme méthode d’entrée alternative.

En allant encore plus loin, on peut soutenir qu’un schéma de contrôle tactile supplémentaire serait une excellente option d’accessibilité. Cela a fonctionné magnifiquement pour Animal Crossing: Wild World, et au-delà de l’imprécision de notre doigt ou du stylet Switch par rapport au stylet Nintendo DS, nous ne pouvons pas penser à un obstacle évident à la mise en œuvre de commandes tactiles en option.

Outils rapides améliorés (mapper un outil dans une direction D-pad)

L’outil de sonnerie rapide est très utile pour éviter les moments frustrants lorsque vous parcourez tous vos outils à la recherche du bon. Cependant, plutôt que de parcourir tout ce que nous portons, nous préférerions l’option de mapper des outils spécifiques aux boutons gauche, droit et bas du D-pad. De cette façon, nous pourrions accéder instantanément à nos outils les plus utilisés. Vous voulez les ranger? Appuyez à nouveau sur le bouton. Facile!

mon héros #ACNH pic.twitter.com/oH8I8REIcp— aki @ kotatsu island 🍊 (@solidquartz) 25 mars 2020

C’est une petite chose, mais basculer entre le poteau, l’échelle et nos autres outils est un peu lent, même en utilisant l’outil Ring, et surtout au début du jeu lorsque votre île manque de ponts et de pentes et que vous devez constamment fouetter votre poteau de saut en dehors.

Snappier UI

Animal Crossing est une simulation de vie calme qui promeut les vertus de la vie lente, et nous adorons cela. Cependant, cela ne nous dérangerait pas un peu plus de rapidité dans ses menus. Ce n’est pas terrible du tout, nous pensons simplement que les transitions pourraient être plus rapides. Nous avons des endroits où aller, du poisson à attraper, des gens à voir!

Accélérez le temps de déplacement en ligne

La première fois que nous avons visité l’île d’une autre personne, nous avons vraiment adoré le survol en hydravion et le discours de Wilbur sur l’interphone donnant l’heure et la météo locales. C’est génial si vous êtes une personne qui se rend sur l’île d’une autre. Cependant, avec plusieurs visiteurs en ligne devant regarder chaque survol unique lorsqu’une nouvelle personne arrive, cette même séquence devient bientôt interminable.

Si vous venez de visiter un ami ou deux, ce n’est probablement pas un gros problème pour vous. Si vous invitez des gens à une fête sur l’île, cependant, il est préférable de mettre 20 minutes de côté pendant que tout le monde s’envole.

Réduction de la répétition des blathers

Faisons précéder cette suggestion du fait que nous aimons les Blathers. Le noctambule averti qui s’occupe du musée est l’un de nos personnages préférés, et bien qu’il soit connu pour son activité, nous pensons qu’il est fabuleux. Le plus souvent, nous écoutons avec enthousiasme ses factoïdes sur les insectes, les poissons et les fossiles que nous lui apportons.

“ Aller un peu ” et “ se répéter ouvertement ” sont deux choses différentes, cependant, et bien que nous devrions être habitués aux jeux précédents, le dialogue répété de Blathers peut commencer à grincer. Cela s’applique à tout personnage tendant une commodité, même si cela ne semble pas être un problème avec les autres – peut-être parce que nous lui parlons (pour évaluer les fossiles, généralement) plus souvent. Nous aimerions qu’il ait plus de variations dans son répertoire de phrases.

Il existe des moyens de contourner poliment certaines des blatherings des Blathers en donnant des articles ou en évaluant les fossiles en vrac, mais un dialogue alternatif dans ce discours d’introduction ne serait pas faux.

La possibilité de changer le représentant résident de l’île

C’est un problème que de nombreuses familles avec un seul commutateur auront rencontré. Pour une raison quelconque, Nintendo a emprunté la voie “ One Switch, One Island ” avec New Horizons. Cependant, il existe un autre choix de conception qui a encore moins de sens pour nous – vous ne pouvez pas échanger le représentant résident de votre île.

Les progrès et les projets sont liés à une seule personne dans New Horizons (le «maire» du jeu, si vous voulez) et d’autres ne sont pas en mesure de dicter des projets ou de gérer l’île de la même manière. C’est très bien tant que le joueur principal – la personne qui a nommé l’île et a commencé le jeu – y joue toujours activement. Si ce joueur perd de l’intérêt ou n’est pas disponible, cependant, toute autre personne vivant sur l’île est bloquée (du point de vue de la progression). La possibilité de changer de représentant résident résoudrait ce problème.

C’est un problème que de nombreux joueurs ne rencontreront jamais ou n’auront même pas à considérer, mais pour les personnes (principalement les familles), cela affecte, la possibilité de changer de représentant résident de votre île serait incroyablement utile.

Que pensez-vous de ces suggestions d’améliorations à Animal Crossing: New Horizons? Faites-nous savoir en choisissant celles qui, selon vous, seraient les bienvenues dans notre sondage ci-dessous, et assurez-vous de partager toute autre suggestion dans la section des commentaires.

N’oubliez pas de consulter notre guide exhaustif Animal Crossing: New Horizons pour plus de conseils et astuces!

