Sondage: Box Art Brawl # 25 – Resident Evil 2

Bienvenue à nouveau à Box Art Brawl, le combat hebdomadaire qui voit des variantes régionales de jeux rétro s’affronter pour voir lequel a le visage le plus attrayant basé sur une boîte.

La semaine dernière, il y avait un tas de vieilles boules – des boules de singe, c’est-à-dire Super Monkey Ball 2 rebondit au combat. Vous, charmantes personnes, avez décidé que la variante européenne était la candidate la plus méritante avec plus de la moitié des voix. L’Amérique du Nord est arrivée deuxième avec le Japon tombant dans l’abîme de la troisième place.

Restant sur le thème des suites, cette semaine nous revenons une fois de plus à la franchise Resident Evil. Nous avons déjà eu Resident Evil 4 frayez-vous un chemin à travers la bagarre, mais aujourd’hui, nous repoussons deux jeux et une génération à Resident Evil 2 sur la Nintendo 64. Le port GameCube a adapté l’art de ces versions dans chaque région, vous obtenez donc un 2 pour 1 effronté cette semaine.

Malgré nos demandes au Père Noël, le merveilleux remake de ce jeu qui a été lancé sur d’autres consoles l’année dernière n’a pas pu se matérialiser sur Switch. Bien sûr, c’est un titre techniquement imposant et un port potentiel serait tout un exploit – certains pourraient même dire que cela ne pourrait pas être fait. Après les merveilleux ports que nous avons vus sur Switch, nous devrions être en désaccord. Et bien que cette version de Nintendo 64 ait ses limites par rapport à l’original PlayStation, elle était également assez spéciale à sa manière (comme l’a expliqué Digital Foundry dans le passé). RE2 a donc une forme en matière de ports remarquables. Allez, Capcom!

Assez parlé – entrons dans Raccoon City …

Amérique du Nord

La variante nord-américaine a un logo en métal brossé avec quelques mèches pointues et une fleur rouge malveillante derrière elle. Le zombie aux yeux effrayants attire l’attention et il y a un soupçon de dents derrière les doigts griffant le «2». Les chiffres eux-mêmes ont une peau pâle et sans vie tendue sur eux, bien que pour être honnête, nous avons vu des ongles pires sur un zombie. Dans le coin inférieur gauche, vous pouvez distinguer un malheureux policier qui a succombé au virus G ou T (nous l’oublions) et vous pouvez également apercevoir un autre méchant occupant l’espace à droite derrière le logo.

Tout est plutôt effrayant jusqu’à ce que vous arriviez à la bande rouge standard sur la droite, ce qui gâche un peu l’ambiance. Ce n’est pas mal, mais nous préférons probablement les autres variantes pour la façon dont elles créent et maintiennent une humeur. Dirigeons-nous vers l’est ensuite …

Japon



La couverture de Biohazard 2 reprend des images de Leon Kennedy et Claire Redfield côte à côte, verrouillées et chargées prêtes à faire exploser quelques cerveaux. Ils sont posés comme des copains sur une affiche de film dans les rues moyennes de Raccoon City et avec le grand logo rouge ‘BIOHAZARD 2’ en bas, nous apprécions plutôt la composition simple ici. C’est de la viande et des pommes de terre, mais parfois c’est exactement ce que le médecin a ordonné. Savoureux.

L’Europe 



Une fois de plus avec la série RE, l’Europe obtient une couverture «PAL de mauvaise humeur». Le noir et blanc éclatant de la couverture (moins le logo N64 en haut à droite) contraste magnifiquement avec le logo rouge vif qui correspond à la police de la version japonaise. Le gars à l’air méchant en arrière-plan est flou et obscurci – comme s’il était capturé de manière éphémère sur un écran de télévision – mais il y a quelque chose dans le pouvoir de la suggestion qui semble plus évocateur que les nerfs macabres et les détails de son homologue américain.

Chacun à leur façon, bien sûr, mais nous avons toujours été des aspirants pour l’art qui complète le ton du jeu par opposition à des images plus explicites ou a posé des images clés dans une configuration agréable à l’œil.

Donc, trois points de vue assez différents sur la vieille horreur de la survie, mais lequel a les cheveux sur le cou? Cliquez sur votre favori et appuyez sur le bouton de vote ci-dessous:

Merci à GravyThief pour la suggestion de cette semaine. Nous avons quelques prétendants alignés pour la bagarre au cours des prochaines semaines, et nous reviendrons certainement à Raccoon City à l’avenir, mais si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à les déposer dans les commentaires. On se revoit la prochaine fois!

.