Sondage: Box Art Brawl # 26 – Castlevania: Dracula X

Bienvenue à nouveau pour une autre édition de Box Art Brawl, le vote hebdomadaire pour voir qui triomphe des premier et deuxième perdants dans un concours de beauté de box-art. Trois versions régionales de la même couverture de jeu s’affrontent pour voir qui est le plus net spectateur.

La semaine dernière, nous avons eu une série de retour sous la forme de Resident Evil 2. Nous avons examiné la version N64, bien que les couvertures GameCube du même jeu soient pratiquement identiques dans chaque région. Après un combat sanglant avec de multiples retours d’entre les morts, l’Europe l’a devancé de 46% des voix devant l’Amérique du Nord de seulement 5%, tandis que le Japon a laissé le jus de zombie avec 13%.

Les combattants de cette semaine font partie d’une série avec une longue histoire de très beaux arts de la boîte. Oui, les Belmonts sont de retour avec un autre jeu Castlevania, et cette fois, il porte un nom différent dans chaque territoire. Les lecteurs américains le savent Castlevania: Dracula X, ceux des territoires PAL le reconnaîtront comme Castlevania: Vampire’s Kisset au Japon ça s’appelle Akumajō Dracula XX. Le jeu était un remake Super NES du jeu PC Engine Castlevania: Rondo de sang et une autre belle entrée dans cette franchise sacrée.

C’est assez de plaisanteries – nous avons la horde de serviteurs maléfiques de Dracula à fouetter. Viens!

Japon

Vampire couveuse aux yeux rouge sang sur fond de pleine lune? Vérifier.

Un jeune héros musclé avec un fouet à chaîne prêt à affronter l’enfer infernal? Vérifier.

Un crapload de chauves-souris grouillant d’un château gothique effrayant? Vérifier.

D’accord, tout semble être en ordre. Profitez bien de votre jeu.

Amérique du Nord



Encore une fois, nous avons tous les éléments nécessaires d’une couverture Castlevania, bien que celle-ci soit plutôt modérée pour la région. Moins de chauves-souris, un gros plan sur un œil jaune et rouge, un gros X sanglant … C’est très différent, mais passez-y du temps et cette couverture se développe vraiment sur vous. Il a également un éclaircissement, donc des points supplémentaires pour cela.

L’Europe 



La version européenne utilise l’art japonais impeccable mais jette une bordure violette juteuse. Nous ne pouvons pas mentir, le traitement du logo Vampire’s Kiss semble un peu grossier après les couvertures précédentes – comme si c’était le nom d’un groupe des années 90 qui essaye dur sur un flyer pour un concert. Wooohooohooo, vampires !!

Mais tu sais quoi? Nous l’aimons toujours. Des choix difficiles à faire cette semaine! Nous sommes heureux que cela ne dépende pas de nous.

Donc, trois jeux avec des noms différents, mais lequel obtient votre vote? Cliquez sur votre favori et fouettez le bouton de vote ci-dessous:

C’est tout le monde! Nous vous verrons la prochaine fois pour une autre ronde de saignée sauvage.

.