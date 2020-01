Sondage: Box Art Brawl # 27 – La légende de Zelda: Ocarina Of Time

Et nous voici à nouveau pour une autre édition de Box Art Brawl, la bataille hebdomadaire entre les variantes régionales des couvercles de boîtes de jeu rétro pour découvrir celle qui, selon vous, mérite la médaille d’or dans le département des looks.

La semaine dernière, Super NES classic Castlevania: Dracula X a dévoilé ses dents et s’est mis à une bataille sanglante jusqu’à ce que la version japonaise soit sortie victorieuse après avoir aspiré près des deux tiers de votre vote. L’Amérique du Nord est en retard avec l’Europe, troisième loin.

Aujourd’hui, nous revenons à la Nintendo 64 et La légende de Zelda: Ocarina of Time, le jeu qui a amené Zelda dans la troisième dimension sous une forme si fine que vous pourriez affirmer que ce n’est que dans le souffle de la nature que la série a véritablement avancé par rapport au plan établi en 1998. Pour une série si vénérée, nous avons trois couvertures convenablement respectueuses ci-dessous pour votre persuel.

Master Sword à portée de main …

L’Europe 

À partir de cette semaine en Europe, nous obtenons un fond noir brut avec le logo, ici rendu en or jaune semblable à des lingots, slap-bang au centre. La bordure noire traditionnelle de cette version fonctionne parfaitement ici avec le cadre cassé par le Master Sword dans le logo. C’est simple, élégant et avec juste l’épée, le bouclier et la lueur du logo, nous savons qu’un voyage épique nous attend, même s’il ne précise pas les détails. Il y a probablement des monstres et des trucs, au moins.

Japon

Au-delà des couleurs du logo du jeu (et du timbre N64 dans le coin supérieur droit), la variante japonaise opte pour une couverture monochrome délavée et fumée qui place Link et le fidèle coursier Epona au centre.

Cet exemple modéré nous a d’abord impressionnés, même si cela s’estompa après un certain temps et plus nous le regardions, plus il devenait vacant. Cela nous donne un peu plus de contexte en ayant le protagoniste sur la boîte, mais le faire en quelque sorte seul derrière un voile abstrait et enflammé suggère moins sur le jeu que les titres ornant les deux autres exemples. Ce n’est pas mal, mais nous l’aimons moins chaque fois que nous le regardons. Continuons donc.

Amérique du Nord



Passant du noir à l’or, le logo du titre avec le Hylian Shield et Master Sword prend ici ses couleurs familières sur une couverture simple qui rappelle les couvertures similaires de Un lien au passé et Link’s Awakening DX (qui avait auparavant sa propre bagarre). La bande rouge et le label peeling «Only for» gâchent sans doute un peu la grandeur, mais c’est grand, audacieux et classique.

Prime!

Et en guise de petit bonus effronté non interrogé, voici les couvertures des versions nord-américaines et européennes d’excellentes Ocarina of Time 3D sur 3DS. La version japonaise était essentiellement la même que la variété européenne. Fait intéressant, nous, Européens, avons également pu mettre la main sur une version “ or ” plus sobre de la boîte américaine grâce à la pré-commande et à d’autres promotions au lancement, afin que nous puissions basculer entre l’utilisation de chaque cas que nous avons préféré (bien que cela signifie que nous un étui Ocarina of Time 3D supplémentaire et vide sur notre étagère).

Donc, trois couvertures, mais laquelle obtient votre vote? Jetez un autre coup d’œil, sélectionnez votre favori ci-dessous et plantez le bouton Master Sword en vote pour voyager dans le futur:

C’est tout pour la bagarre de cette semaine! Faites-nous savoir dans les commentaires s’il y a des jeux que vous aimeriez voir s’affronter pour votre divertissement, et nous vous verrons la semaine prochaine pour un autre tour.

.