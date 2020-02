Sondage: Box Art Brawl # 28 – Mario Bros.

Bienvenue à vous, belles personnes, dans une autre édition de Box Art Brawl, la série où les variantes régionales de l’art de la boîte sont soumises à l’examen du public et classées en fonction de leur beauté par vous-même.

La semaine dernière, nous avons eu un vrai classique sous la forme de La légende de Zelda: Ocarina of Time, qui a dégainé ses Master Swords et a vaillamment combattu contre lui-même. Nous avons un véritable faible pour la version européenne, mais la couverture nord-américaine en or a finalement émergé comme la gagnante d’une compétition qui était au coude à coude pendant un certain temps. NA est finalement reparti avec 40% des voix, l’Europe comptant exactement pour un tiers et le Japon pour le reste à la troisième place. Une performance honorable de toutes les personnes impliquées.

Cette semaine, nous assistons à un Les frères Mario. bout – le port NES de l’arcade originale d’avant Mario et Luigi est devenu “Super” (vous pouvez revenir en arrière et voir comment la bagarre de l’art de Super Mario Bros. s’est avérée si vous êtes intéressé). Ce titre a une histoire longue et fascinante, bien que de nombreux joueurs le connaissent probablement mieux que le mode supplémentaire que vous avez ignoré sur tous ceux Super Mario Advance jeux pour GBA. Aujourd’hui, cependant, nous nous concentrerons sur ses couvertures NES et Famicom.

Sans plus tarder, frappons ce bloc POW et commençons à craquer.

Amérique du Nord

Nous commençons en Amérique du Nord avec une couverture qui reflète Super Mario Bros. avec ses sprites agrandis et son fond noir. Comme pour tous les jeux de boîte noire, nous admirons son audace et le choix de Nintendo de mettre en évidence et d’agrandir les graphismes des titres 8 bits plutôt que de se cacher derrière une œuvre d’art imaginative qui ne ressemble en rien au jeu lui-même.

Grand, audacieux, Mario en bleu. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer?

Japon

Le port Famicom utilise une œuvre d’art colorée montrant les frères Mario sur un fond jaune-vert. Trois ennemis peuvent être vus et les tuyaux gris venant de chaque côté donnent une impression générale décente du jeu. Cela vient d’une époque où Mario et Luigi étaient des échanges de palette littéraux et cela se reflète ici.

C’est bien. Peu banal, mais très agréable.

L’Europe 



Oui, tout comme avec Super Mario Bros., nous avons choisi de choisir une variante régionale spécifique du jeu pour la sortie européenne. Il existe plusieurs versions différentes, dont une qui est plus ou moins identique à la version américaine et une autre version courte qui utilise l’art de la boîte Famicom.

Ici, cependant, nous avons choisi la réédition de la “ Classic Series ” 1993 uniquement en Europe, par souci de variété. Cette version a incorporé quelques changements et ajustements de gameplay de Kaettekita Mario Bros., un port Famicom Disk System étendu qui a amélioré les visuels et a ajouté la possibilité pour Mario et Luigi de changer de direction dans les airs, entre autres. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, regardez cette vidéo de la version originale accompagnant cette version.

Quant à la couverture, elle bénéficie du style artistique que nous avons appris à connaître et à aimer et rappelle la perspective de Donkey Kong jetant des tonneaux sur le Mario moustachu. C’est coloré, bien sûr, bien qu’un peu peu inspirant pour nos goûts.

Prime!

Et comme un bonus effronté non interrogé, voici un petit aperçu de trois couvertures du port Atari 2600. Je dois dire que nous les aimons tous:

Donc, trois couvertures très différentes mais laquelle obtient votre vote? Cliquez sur votre favori ci-dessous et appuyez sur le bouton «Voter» pour voter:

Et c’est une autre bagarre emballée et mise en sac. Nous vous verrons la prochaine fois pour un autre tour et en attendant, bonne semaine.

.