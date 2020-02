Sondage: Box Art Brawl # 29 – International Superstar Soccer 64

Bienvenue à Box Art Brawl, la série où nous jetons une rosette et un tas de variantes régionales de l’art de la boîte dans une fosse et voyons laquelle sortira victorieuse avec le prix ensanglanté épinglé sur sa poitrine.

La semaine dernière, nous avons regardé Les frères Mario. lutté pour votre amusement et votre plaisir. Dans une tournure des événements choquante, la version européenne rééditée sournoise a triomphé de la boîte nord-américaine classique qui a laissé le port Famicom du jeu d’arcade à la troisième place. Nous pensions honnêtement que la couverture en pixel art était terminée, mais ce ne devait pas être le cas. Une vaillante tentative, mais contrecarrée.

Cette semaine, nous sautons deux générations vers la Nintendo 64 et l’une des meilleures interprétations numériques du beau jeu jamais réalisée avec Konami’s ISS 64. Ce jeu est un favori particulier au bureau Nintendo Life que nous tirons régulièrement non seulement pour son gameplay soyeux, mais aussi pour la livraison exquise de son commentateur excitant. Le commentaire passe hilarante du calme à INCROYABLEMENT ANIMÉ à la baisse d’un chapeau – généralement au milieu de la phrase – car les lignes sont hâtivement coincées entre votre jeu. Les noms des équipes sont un point culminant particulier, surtout lorsque “GREECE!” ou “BRÉSIL!” sont sur le terrain. C’est inestimable et nous ne l’aurions pas autrement.

Assez de ces plaisanteries, commençons les choses.

“Bienvenue dans cette émission en direct. Il fait beau temps pour le football.”

L’Europe 

“La première mi-temps démarre …”

Renonçant à la bordure noire habituelle des boîtiers PAL européens, l’ISS 64 démarre fort avec une équipe internationale mixte en couverture. Le logo a une atmosphère de Sky Sports à l’ancienne avec beaucoup de couleurs et d’impact. L’image elle-même est dynamique et vous met vraiment sur le terrain, apparemment dans les bottes du gardien de but alors que cette bande de saignements rend le jeu plus poussé vers vous.

Jetez dans un stade bondé et cette équipe a l’étoffe d’un grand. Le «KONAMI» rouge sur la gauche se perd un peu, mais l’Europe s’est battue avec cet effort.

“OUI! Magnifique pochette! Va-t-il prendre une photo? Il l’a frappé pour la première fois !!!”

Japon

“Compétence consommée, là!”

En route vers le Japon, nous avons ici l’original Jikkyou J.League Perfect Striker, le jeu sorti en décembre 1996 et a formé la base de l’ISS 64 que nous connaissons et aimons avant qu’il ne soit adapté pour l’ouest. Maintenant, il convient de noter que l’ISS 64 est retourné au Japon sous la forme de Jikkyou World Soccer 3 qui est sorti deux mois après la version occidentale en septembre 1997, avec des équipes internationales remplaçant les équipes originales de la Ligue japonaise.

Donc, dans un sens très réel, le Japon a deux versions de l’ISS 64, le chanceux so-and-sos. Nous avons choisi d’aller avec le Perfect Striker original parce que 1) les joueurs de cette couverture de J.League sous licence officielle ont simplement été repeints pour la sortie européenne, ce qui crée un joli parallèle, et 2) nous trouvons les visages des joueurs du Jikkyou World Soccer 3 sont encore plus énervants que ces automates. N’hésitez pas à enregistrer dans les commentaires toute plainte ou préoccupation concernant un parti pris rédactionnel ternissant l’intégrité de ce concours sacré de boîte de jeu vidéo. Ils seront déposés avec diligence avec ceux de la semaine dernière.

“L’ARBITRE DIT JOUER!”

Une fois de plus, nous réunissons des joueurs de différentes équipes sur le terrain, bien que le ciel nocturne sombre ait été échangé contre du bleu à l’ouest et tandis que le noir contraste avec le logo, un projecteur ou quelques étoiles auraient pu animer les choses. Bien qu’il soit assis sur un fond sombre, le titre se perd toujours un peu. Le ‘KONAMI’ est blanc cette fois et frappe un peu plus, cependant. Dans l’ensemble, c’est un autre effort décent, mais a-t-il fait assez pour éliminer la concurrence?

“Cela POURRAIT être une chance! Il cherche des ouvertures …”

Amérique du Nord



“Il navigue vers la droite.”

Ah! La couverture nord-américaine n’est rien d’autre que succincte et pertinente. Il y a un ballon de foot dessus et vous ne manquerez pas le titre sur celui-ci. Vous obtenez la bande rouge standard sur le côté droit de la couverture et le coin décollé avec le logo “ Only For Nintendo 64 ”. Il est facile à ignorer, mais celui-ci comporte en fait un joueur dans le logo Nintendo Sports dans le coin supérieur gauche.

Pas grand chose d’autre à dire, vraiment. Ce n’est pas notre préféré, mais ce n’est pas nous qui votons, n’est-ce pas?

“QUEL hurlement!”

“Il a des joueurs qui attendent la croix! Il centre la balle haute. QUELLE OPPORTUNITÉ!”

Donc, trois couvertures différentes pour l’un des meilleurs matchs de football de tous les temps, mais lequel obtient votre vote? Cliquez sur votre choix ci-dessous et appuyez sur le bouton «Voter»:

“Voyons ça à nouveau …”

“Et ça y est! Le temps plein a été soufflé! Une superbe victoire pour …” Nous vous attendrons la semaine prochaine pour Box Art Brawl # 30.

.