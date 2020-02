Sondage: Box Art Brawl # 30 – Quest 64 / Holy Magic Century

Bienvenido, benvenuta, أهلا بك, bienvenue, willkommen, 欢迎, bem-vinda, よ う こ そ, et bienvenue dans Box Art Brawl, la série où vous votez sur le meilleur art de la boîte à partir de variantes régionales du même jeu.

La semaine dernière, nous avons regardé ISS 64 comme il s’est engagé dans un rare match de football à trois. Après 90 minutes tendues, l’Europe est sortie victorieuse avec 58% des suffrages décisifs. Le Japon est arrivé en deuxième position avec un peu moins de la moitié de ce pourcentage, l’Amérique du Nord étant en troisième position. Comme le commentateur du jeu pourrait le dire, “Pauvre vieux … AMÉRIQUE DU NORD!”

Restant avec le N64 cette semaine, nous avons un jeu qui a pris un nom différent dans chaque territoire, sans parler d’un design de couverture totalement différent. Les lecteurs nord-américains le sauront Quête 64, bien qu’en Europe nous l’appelions Holy Magic Century. Quoi que vous l’appeliez, c’était un RPG à moitié décent d’Imagineer sur une console qui n’était pas dotée d’une surabondance de RPG.

Assez battu dans la brousse – allons sur une quête Holy Magic Eltale! … 64.

Japon

Connu comme Eltale Monsters, le développeur Imagineer s’est auto-édité au Japon et nous obtenons un grand logo audacieux et coloré au centre et au bas de la boîte avec un peu d’art clé derrière. Brian (oui, vraiment) pousse son personnel mage-y vers nous alors qu’un groupe de méchants à l’apparence sinistre pose derrière lui.

Le fond tout blanc a probablement aidé le jeu à se démarquer sur l’étagère, bien que nous aurions aimé voir une touche de couleur. Un bon départ de l’Est.

Amérique du Nord

Quest 64 a largué l’art clé pour quelque chose de … différent. Commençons par les points positifs. Nous aimons le logo, avec ses bijoux incrustés, ses volants décoratifs et le drapeau violet luxuriant derrière. Et c’est certainement coloré, avec pratiquement toutes les valeurs représentées quelque part ou autre.

Les styles CG des années 90 ne tiennent pas aussi bien que l’art classique dessiné à la main, cependant, et cette couverture semble décidément plus “ kiddy ” que la variante japonaise, malgré les bras veineux du cochon et l’éclat yeux rouges (et toupées grises?) des loups flanquant le pauvre vieux Brian. Peut-être que la faute en revient à l’éditeur THQ.

Il y a aussi un problème de profondeur ici – le dragon Duplo en haut à droite est vraisemblablement en arrière-plan et très grand, bien que le fait que sa queue soit devant le drapeau du logo – tout comme le personnel de Brian – suggère que c’est un perroquet- cracheur de feu de taille planant juste au-dessus de Brian.

Peut etre c’est! Nous confessons que nous avons raté Quest 64 dans la journée. Pourtant, sur la base de la couverture NA, nous ne l’ajouterons pas à l’arriéré.

L’Europe 



La couverture de l’UE renverse l’art clé de Brian de la couverture japonaise, jette un ciel vert menaçant sur des falaises rouges en arrière-plan et ajoute un gang sinistre de goules envahissantes derrière notre héros. Le nouveau titre reçoit un joli logo et avec un support en parchemin déchiré et l’éditeur européen Konami renonce à la bordure noire habituelle des boîtes EU PAL au profit d’une seule bande noire sur le côté.

Ce n’est pas parfait, mais il ressemble à un produit de qualité – quelque chose qui trônerait fièrement à côté Ocarina of Time sur l’étagère.

Et la quête est terminée. Merci à KitsuneNight pour la suggestion de cette semaine et au reste d’entre vous d’avoir voté. A la prochaine fois pour une autre Box Art Brawl.

