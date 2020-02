Sondage: Box Art Brawl # 31 – Ghosts ‘n Goblins

Bienvenue à tous et à toutes dans Box Art Brawl, la série en cours où nous déterrons d’anciens jeux de box art, comparons les variantes régionales et votons pour le meilleur avant de les renvoyer d’où ils viennent.

La semaine dernière Quête 64 a affronté ses homologues du monde entier dans un combat qui a vu la variante européenne triompher de ses frères japonais et nord-américains. Il semble que le CG des années 90 de la couverture Quest 64 ne pouvait pas rivaliser avec l’art élégant des autres. Chin up Quest 64, ces choses sont cycliques. Donnez-lui une décennie et vous serez encore une fois à la mode.

Cette semaine, nous revenons aux jours NES et rattrapons Capcom Arcade Classic Ghosts ‘n Goblins. Ce jeu de plateforme run and gun a été porté sur divers systèmes et les couvertures NES font écho à plusieurs autres versions de Capcom de l’époque sur leurs territoires respectifs, y compris l’original Mega Man, bien que cela présente certainement un art clé meilleur (ou devrait-il être “moins polarisant”?). Peut-être que nous ferons les débuts du bombardier bleu un autre jour …

D’accord, passons aux punaises en laiton.

Amérique du Nord

En commençant par la couverture nord-américaine, nous obtenons le même fond de grille rouge et bleu des jeux de l’époque comme Gun.Smoke et Mega Man. L’art clé au milieu est coloré et donne une impression décente de l’action que vous obtiendrez pendant que vous jouez. Le titre en haut est un peu difficile à lire avec les flammes rouges léchant le lettrage blanc, mais son évocateur et la couverture sont suffisamment intéressants pour vous permettre de vous concentrer sur l’analyse du titre.

Ajoutez le marketing de pointe et les graphiques haute résolution et le sceau Nintendo de qualité / excellence / approbation / peu importe et vous obtenez une couverture décente.

L’Europe 

L’Europe obtient la même image principale, mais a explosé et a poussé vers le haut de la boîte. Le titre se trouve en dessous et est un peu plus facile à lire grâce à sa taille accrue. Le fond bleu reflète les autres versions européennes de Capcom de l’époque et les arguments de vente jumeaux de la couverture nord-américaine sont rejoints ici par un descripteur de Capcom lui-même – un “ Premier World-Wide Arcade Game Designer ”.

Pas mal.

Japon



La couverture de Famicom était complètement différente de celles de l’Occident, avec un art qui la fait ressembler davantage à une illustration d’un livre de conte de fées pour enfants – les fantômes et les gobelins ici sont adorables. Si la couverture a une chose en tête, c’est le logo kick-ass avec des crocs et des flammes.

Pas grand chose d’autre à dire, vraiment. Les couvertures japonaises sont loin d’être les meilleures que nous ayons vues, mais elles ont un certain charme.

Trois couvertures, un choix. Donnez à votre favori un clic ci-dessous, puis appuyez sur le bouton «Voter» pour enregistrer votre vote:

C’est tout pour cette semaine. Faites-nous savoir si vous avez des suggestions pour le prochain combat et nous vous verrons la semaine prochaine pour un autre Box Art Brawl.

.