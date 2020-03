Sondage: Box Art Brawl # 32 – Sonic The Hedgehog

Bienvenue dans Box Art Brawl, la bataille hebdomadaire entre les variantes de box art pour découvrir quelle région chanceuse a obtenu la meilleure illustration avec ses jeux rétro. Prêt pour un changement de rythme cette semaine? C’est vrai, nous obtenons une attitude, la coller à l’homme et jeter le livre de règles qui a gouverné les trente et une précédentes bagarres. Oui, nous ouvrons Box Art Brawl à des jeux rétro qui n’étaient pas lancés à l’origine sur les consoles Nintendo. Plus sur cela dans un instant.

Mais ne nous devançons pas! D’abord un récapitulatif du combat de la semaine dernière entre trois groupes de Ghosts ‘n Goblins à travers NES et Famicom. Le Japon a réussi à éponger 20% des voix tandis que l’Europe a enregistré 32%, mais l’Amérique du Nord a été le vainqueur. C’est probablement dû au pluriel des spectres dans son titre par rapport au singulier européen Ghost ‘n Goblins. Félicitations à NA, bravo au reste.

Donc alors! Comme vous pouvez le voir, notre entrée inaugurale non Nintendo amène le rival de Mario dans le passé. Avec le hérisson nettoyant actuellement dans les cinémas du monde entier et avec Sonic the Hedgehog 2 après sa réédition sur Switch, il semblait être le choix parfait pour nous emmener dans la prochaine phase de la série.

Ne vous inquiétez pas, nous n’allons pas tout SEGA Life sur vous! Notre nouvelle règle est que les jeux éligibles doivent être apparus sur une plate-forme Nintendo à un moment donné. Donc, les années 1991 Sonic l’hérisson est un territoire sûr, car les débuts de Sonic en 16 bits ont honoré pratiquement toutes les plateformes connues depuis le millénaire. 2006 Sonic l’hérisson, en revanche, ne serait pas valable. De toute façon, jamais.

Assez parlé. Je dois aller vite, et tout ça.

Japon

Avant de commencer, prenons un moment pour digérer ces paroles de sagesse:

Ne restez pas là et perdez votre temps précieux. Lorsque vous voulez faire quelque chose, faites-le tout de suite. Faites-le quand vous le pouvez. C’est la seule façon de vivre une vie sans regrets.

Des mots pour vivre en effet, et ce n’est qu’en regardant de près la couverture de Japanese Sonic 1 que nous avons réalisé que les petits caractères en bas n’étaient pas des informations juridiques ou techniques. Non, c’est une philosophie qui se concentre moins sur la vitesse et plus sur la saisie du jour; ne pas laisser passer les occasions entre vos doigts. C’est dommage que le mignon petit gars ait été forcé de changer de vitesse et de devenir bratty, mais nous avons toujours préféré Sonic silencieux. Supposons que nous soyons ce que vous pourriez appeler … attendez … Sonic Boom-ers.

Eh?! EH?! Merci beaucoup, nous sommes ici toute la semaine – n’oubliez pas de donner un pourboire à votre serveuse.

Ahem. De retour à la couverture, SEGA a peut-être été effronté de prétendre qu’il était “ LE PLUS HÉLICATEUR LE PLUS CÉLÈBRE DU MONDE ”, mais même avant que sa popularité n’atteigne la stratosphère, nous n’étions pas exactement dépassés par d’autres porcs bien connus. Quant au reste de la pochette, il est coloré, des années 90 et charmant. Il manque sans doute de concentration, mais il est difficile de séparer la nostalgie et la familiarité des couvertures emblématiques comme celle-ci. C’est Sonic!

Amérique du Nord

Ah, nous voyons ici où la personnalité rebelle a commencé à se développer. Bien qu’il soit proportionnellement toujours le hérisson bleu reconnaissable de la couverture japonaise, la version nord-américaine de la Genesis ajoute plus de tude avec son sourcil levé et ses pointes d’oreille légèrement effilées. Son corps entier est plus agressivement ombragé et il a une lueur dans les yeux. Fini le message d’inspiration étrange, remplacé par un simple logo et le sceau de qualité SEGA en or brillant.

Encore une fois, c’est un classique et nous adorons l’art fané de Green Hill Zone en arrière-plan, bien que la bordure noire se soit toujours sentie un peu vide. Seulement nous?

L’Europe 



La version européenne est celle que nous avons jouée quand nous étions enfants, mais même si nous retirons nos chapeaux de nostalgie pendant un moment, nous pensons toujours que celui-ci est le meilleur. L’art clé japonais se trouve légèrement décentré avec l’arrière-plan évoquant les formes et l’énergie de la version japonaise, mais il jette également un couple de copains d’animaux de Sonic fuyant Robotnik sur la gauche. C’est subtil, cependant, et vous pouvez facilement le manquer simplement en regardant le jeu sur une étagère de magasin. La star du jeu n’est jamais en cause, mais les formes abstraites de la version japonaise sont ici plus intéressantes. Il y a un peu plus de contexte à explorer, bien qu’il s’arrête bien loin des arbres et des boucles.

Au risque d’irriter les lecteurs nord-américains, le logo PAL Mega Drive brillant est tellement plus sexy que son équivalent Genesis. On dirait qu’il devrait orner une belle calandre de voiture ou quelque chose. Mettez-le sur le Out Run Ferrari à la place du cheval cabré! Les lignes de grille standard noir-gris occupent le bas de la boîte, mais ne submergent pas l’image principale sur les côtés comme la variante nord-américaine.

C’est dur! Nous sommes évidemment biaisés, mais la liste des choses que nous aimons dans celui-ci est tout simplement plus longue que les autres. Ce n’est pas à nous, cependant, n’est-ce pas!

Trois couvertures assez différentes mais tout aussi emblématiques à choisir, alors. Donnez à votre favori un clic ci-dessous, puis appuyez sur le bouton «Voter» pour enregistrer votre vote. Vous n’avez pas à aller vite, même si nous vous encourageons à ne pas perdre votre temps précieux. C’est la seule façon de vivre une vie sans regrets, tu sais.

C’est bon, tu peux ralentir maintenant. C’est tout pour cette semaine, mais nous reviendrons pour une autre Box Art Brawl; en même temps, au même endroit.

.