Sondage: Box Art Brawl # 33 – Castlevania (Nintendo 64)

La semaine dernière, nous avons enfreint les «règles» et présenté un exemple de plate-forme non-Nintendo sous la forme bleu piquant de Sonic l’hérisson pour le SEGA Mega Drive / Genesis. La première couverture de jeu du hérisson est emblématique dans toutes les régions et c’était un concours serré, mais (et celui-ci nous a un peu surpris) l’Europe s’est avérée être la chose la plus rapide en vie, remportant la course avec 42% des voix. L’Amérique du Nord est arrivée juste derrière avec 37% tandis que la couverture japonaise est revenue à la maison à l’arrière du peloton. Who’da-thunk-it? Félicitations à Sonic, bravo à Sonic et Sonic.

Cette semaine, Castlevania revient non seulement sur nos écrans de télévision avec la troisième série de la (plutôt bonne) émission animée de Netflix, mais aussi sur ce creuset d’opinion basé sur les sondages avec Castlevania – la 3D sur N64. Il s’agit de la troisième apparition de la série après # 12 Castlevania III: la malédiction de Dracula et # 26 Castlevania: Dracula X. Plus tôt cette semaine, nous avons classé tous les jeux Castlevania disponibles sur les plates-formes Nintendo, et malgré notre respect, la première entrée N64 ne se démarque certainement pas des grands noms de la franchise d’horreur martelée de Konami. Pourtant, un jeu n’a pas besoin d’être génial pour avoir un grand art de la boîte.

Contrairement à l’opinion populaire, c’est une belle nuit d’avoir une malédiction, alors pourquoi ne pas revenir en 1999, hmm?

Japon

“Real Action Adventure”. Rien de cette «aventure d’action imaginaire» ici, vous comprenez! La couverture japonaise donne une excellente première impression avec Reinhardt et Carrie flanqués de squelettes et un ciel rouge sang rempli de chauves-souris fournissant la toile de fond alors que la tasse laide du grand méchant jette un œil au milieu. Il a tous les éléments dont vous avez besoin pour une grande couverture Castlevania, y compris un fouet et un château pointu.

Il existe une utilisation efficace des rendus 3D pour obtenir un aspect similaire aux couvertures picturales des anciens, bien que chaque élément devienne plus disparate plus vous regardez. Étant donné la norme du moment en matière de couvertures de jeu pré-rendues, le travail de composition sur celui-ci est tout à fait louable. Ce n’est pas un travail vintage de Tom duBois, mais il fait un bon travail d’émulation.

L’Europe 

La version européenne prend tous les éléments attendus (moins une paire d’yeux vampiriques inquiétants) et transforme Reinhardt en une ressemblance avec Heath Ledger. Le fait qu’il ne reflète pas du tout l’apparence du jeu peut être un inconvénient pour certains, bien que ce n’était pas un problème en ce qui concerne les belles couvertures de Castlevania dans le passé.

Nous aimons particulièrement la façon dont le fouet flotte inutilement autour du logo et se dirige vers les flèches du château en arrière-plan. Dites ce que vous aimez dans le jeu – ce sont des trucs haut de gamme. Mais pas Dracula. Bin it.

Amérique du Nord



La variante nord-américaine s’inspire de la version japonaise en utilisant des rendus pour illustrer la couverture. Il utilise le même logo de récupération que la version européenne et nous aimons beaucoup le rendu de Reinhardt (similaire, mais pas identique à la version japonaise), bien que le fait qu’une grande partie de l’immobilier de la couverture soit consacrée à un bloc polyédrique à faible poly le château nous dépasse. Les alcôves en arrière-plan à gauche de la main du fouet de Reinhardt, par exemple, font évidemment partie de la texture. En jeu, à distance, avec un strabisme, un jour nuageux, ce serait passable. Quelque chose que vous voudriez prendre une bonne partie de la couverture de votre jeu en étant assis sur une étagère de magasin en 1999, cependant?

Cela vous fait vous demander si Konami espérait accomplir cela. D’une part, cela pourrait être considéré comme une tentative vaillante et honnête de donner aux joueurs un aperçu des visuels auxquels ils peuvent s’attendre lorsqu’ils allument le chariot dans leur système de divertissement Nintendo 64. D’un autre côté, les textures moelleuses de l’ère 32/64 bits ne font pas de belles images. Il manque également les éléments vitaux des chauves-souris et un vampire qui vous regarde à travers le ciel nocturne sombre. Moins de points pour cela.

Malgré tous ces défauts, nous aimons toujours cette couverture! Un peu comme le jeu lui-même. Peut-être que c’est la lune rouge pulpeuse contre le ciel étoilé. C’est peut-être le point culminant de la goutte blanche inutile mais classique autour du château. Nous pensons que ce sont en fait les protagonistes des sourcils orange magnifiquement touffus. Quoi qu’il en soit, nous n’envions pas la décision que vous avez à prendre ce tour.

Ce sont vos choix cette semaine, mais lequel vous fouette dans une frénésie d’enthousiasme? Donnez à votre favori un clic ci-dessous, puis lancez le bouton «Voter».

Alors, pour quoi êtes-vous allé? Partagez vos opinions et vos défenses sur ce jeu courageux ci-dessous, et nous vous verrons la prochaine fois pour le tour 34 de cette bagarre la plus artistique.

