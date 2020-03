Sondage: Box Art Brawl # 34 – Perfect Dark

Bienvenue à Box Art Brawl, le vote hebdomadaire où vous décidez quelle variante de l’art de la boîte régionale rétro gagne dans les enjeux de beauté selon les goûts modernes sophistiqués. Oh oui.

La semaine dernière, Castlevania pour le N64 est entré dans le ring pour une troisième apparition pour la série et l’une des bagarres les plus proches à ce jour. En fin de compte, l’Europe n’a devancé le Japon que de 3% à peine, tandis que l’Amérique du Nord était loin derrière avec seulement un dixième du total des voix. Nous supposons que vous n’étiez pas fans des sourcils broussailleux de Reinhardt. Félicitations à l’Europe, mais nous sommes certains que nous n’avons pas vu le dernier Castlevania tourner autour de ces pièces.

Cette semaine est un vrai cadeau; peut-être la plus grande conclusion perdue de l’histoire de la démocratie, mais nous l’avons retardée assez longtemps. Perfect Dark pour la Nintendo 64 a reçu une couverture différente dans chaque région, une histoire intéressante en soi que nous avons explorée l’année dernière en parlant à l’ancien directeur artistique rare Kev Bayliss. Cependant, aujourd’hui, la nôtre n’est pas de savoir pourquoi. Aujourd’hui, nous votons simplement pour notre favori.

Allez alors. Continuons.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a vu en gros plan le visage de Joanna Dark avec Elvis, son copain extraterrestre, reflété dans son œil droit. Des mèches de cheveux tombent sur son front et nous aimons l’éclairage qui suggère qu’elle est cachée dans l’ombre, attendant de frapper. Le canon du pistolet a l’air particulièrement propre car il pénètre dans le cadre et qui n’aime pas un faisceau laser rouge sexy? Cela nous fait penser au pistolet d’Arnie dans le premier Terminator film. C’est une bonne chose dans nos livres.

Le jeu était compatible avec la plupart des “ Pak ” conçus pour le N64, comme vous pouvez le voir sur la bande rouge en bas à droite. Le logo lisse est bien en vue contre l’obscurité en haut et ce petit logo Rareware doré nous donne également la sensation. C’est sombre mais toujours coloré. Pas mal pas mal.

L’Europe 

Ne ressemblant absolument pas au modèle en jeu du personnage, nous obtenons ici la version CG plus sensuelle de Joanna Dark (essentiellement Lara Croft au clair de lune en tant qu’agent secret) et la moitié inférieure de l’arme que nous avons vue sur la couverture nord-américaine. Il fait encore sombre, mais le visage s’estompe alors que plusieurs images sont superposées derrière ol ‘Jo montrant diverses structures et ce qui ressemble à une géométrie de niveau. Rien de tout cela n’est particulièrement facile à distinguer, bien que vous puissiez voir Elivis et l’un de ses amis Maian.

La bordure noire habituelle commune à la sortie N64 de Nintendo en Europe a disparu ici avec les informations affichées sur l’image principale. Même logo que la variante nord-américaine. Encore une fois, cela donne joliment le décor. Pas mal, mais c’est un peu immatériel, n’est-ce pas …

Japon



Game over, mec. Où est un gif d’Homer Simpson qui dribble quand vous en avez besoin?

Si vous vouliez vraiment faire une piqûre, vous pourriez faire valoir que la couverture du jeu à l’intérieur de la grande boîte qui contient le jeu et Expansion Pak est une ordure, mais selon notre expérience, les joueurs n’aiment pas être pédants comme ça. Voici tout de même, cependant:

