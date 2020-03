Sondage: Box Art Brawl # 35 – Animal Crossing

Bienvenue dans Box Art Brawl, la lecture hebdomadaire de variantes régionales de box art rétro qui se termine par un vote sur le meilleur du groupe.

La semaine dernière Perfect Dark pour la Nintendo 64 s’est battue au tour # 34 et, franchement, nous pensions que la couverture rouge et noire du Japon détruirait absolument la concurrence, aussi belle soit-elle. Nous avions même évité de faire Perfect Dark parce que le résultat semblait si douloureusement prévisible, mais il s’est avéré être beaucoup, beaucoup plus proche que prévu. Le Japon a toujours gagné, bien sûr, mais avec 41% contre 33% en Europe, l’Amérique du Nord venant juste derrière avec les 26% restants. Une division bien plus uniforme que nous ne l’avions prévu.

Cette semaine, vous avez peut-être entendu parler d’un nouveau jeu Animal Crossing sur Switch? Eh bien, nous pensions retourner au tout début et jeter un œil au premier. Pour être honnête, les différences entre les versions européenne et nord-américaine sont mineures, mais avec quelques couvertures japonaises bonus à apprécier, nous avons jeté la prudence au vent.

Allez, citadins, allons dans la forêt …

Japon

La version japonaise de GameCube n’était pas l’original – le jeu japonais a commencé sa vie sur Nintendo 64 – mais elle reprenait le thème jaune de l’original (que vous pouvez voir en bas de la page). Le port GameCube de Dōbutsu no Mori ou ‘Animal Forest’ avait un ‘+’ ajouté avec une connectivité GBA vous permettant de visiter une île tropicale via le bateau de Kapp’n, et vous pouvez le voir référencé avec ledit bateau sur le rivage.

On aime le jaune, on aime les personnages, on aime l’audace du logo. La moitié supérieure manque peut-être un petit quelque chose, et la bande en bas est un peu bruyante, mais ce n’est pas mal.

Amérique du Nord

Encore une fois avec l’autocollant de la carte mémoire, la version nord-américaine met une belle maison devant et au centre, avec divers animaux poussant la tête par les fenêtres et le villageois sortant par la porte d’entrée pour vérifier le courrier. Tout se déroule sur un beau ciel bleu alors que Blathers se tient sur le toit, probablement sur le point de s’endormir au début d’une nouvelle journée.

Plein d’optimisme et de promesses, c’est un gagnant à nos yeux. Si nous recherchons vraiment des problèmes, le rapport bois / lettres du logo est peut-être un peu lourd en bois.

L’Europe 



Enfin, nous avons l’Europe qui réduit la taille et recadre la maison et le logo légèrement à droite. L’autocollant de la carte mémoire est ici remplacé par une bulle de dialogue venant de Gaston le lapin jaune grincheux. Celui-ci met également en évidence la connectivité GBA qui n’était pas annoncée sur la boîte NA avec un petit tampon noir, jaune et blanc auquel nous sommes plutôt partiaux.

Pour être honnête, c’est beaucoup de choses entre la paire non japonaise. Tout dépend des détails que vous préférez. Plus grande maison ou bulle de dialogue? PEGI ou ESRB? Connectez-vous ou … obtenez une meilleure vue de l’herbe?

Prime!

Étant donné que le Japon n’a pas une, pas deux, mais trois versions de ce jeu (l’original N64, le port Gamecube ‘+’ et la version ‘e +’ qui a ajouté des fonctionnalités de carte électronique et une multitude de mises à jour qui ont apporté des fonctionnalités et des événements de la version localisée nord-américaine au Japon), nous avons pensé inclure les deux autres pour votre délectation et votre plaisir. Ils ne sont pas dans le sondage, mais sont là pour être appréciés tout de même. Nous apprécions particulièrement les timbres-poste sur la boîte N64:

Et voila! Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur votre variante préférée ci-dessous et à cliquer sur le bouton de vote ol:

Nous espérons que vous appréciez New Horizons. Faites-nous savoir ci-dessous si vous pensez que les versions N64 ou ‘e +’ l’emportent sur les trois dans le sondage et nous vous verrons la prochaine fois pour un autre tour.

