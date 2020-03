Sondage: Box Art Brawl # 36 – Streets Of Rage 3

Bienvenido a Box Art Brawl, notre revue hebdomadaire du rétro-art du même jeu du monde entier avec un vote insolent attaché.

Pour coïncider avec la sortie de Animal Crossing: New Horizons nous avons jeté un coup d’œil au premier match de la série la semaine dernière. Bien que les variantes nord-américaines et européennes soient très similaires, les différences mineures ont élevé la version nord-américaine bien au-dessus des autres avec un confortable 59% des voix. Le Japon n’a augmenté que de 7%, laissant l’Europe au milieu avec le reste.

Après la détente charmante et contemplative d’Animal Crossing, nous descendons dans la rue (les numériques, nous nous empressons d’ajouter) avec Streets of Rage 3 cette semaine. Oui, nous avons brisé le moule avec un jeu non-Nintendo sur Box Art Brawl # 32 avec Sonic l’hérisson, à condition que le jeu soit apparu sur une plateforme Nintendo. Le jeu de cette semaine est disponible sur Switch dans le cadre du plutôt excellent Sega Mega Drive Classics collection (qui, surtout, comprend la version japonaise, AKA celle que vous devriez jouer).

Pour être honnête, nous ne faisons qu’aiguiser nos appétits pour la prochaine Streets of Rage 4 avec cette sélection, et avec de nombreuses personnes à travers le monde actuellement sous une sorte de verrouillage grâce à COVID-19, quelle meilleure façon de relâcher une partie de cette tension refoulée avec un beat ’em up sous-estimé, hein?

Allons-y donc. Tour 1…

Amérique du Nord

Nous commençons en Amérique du Nord avec Axel, Blaze, le Dr Zan et le personnage déverrouillable Roo pratiquant leurs mouvements sur un quai alors que le soleil se couche (ou se lève?) Derrière la ville en arrière-plan. Skate, ou Sammy si vous préférez, est totalement absent pour une raison quelconque et le positionnement des quatre personnages est un peu étrange. Votre œil est attiré par le bras cyborg électrifié de Zan, et alors que lui et Blaze sont plutôt bien rendus, le pauvre Axel a connu des jours bien meilleurs.

Au milieu de son poinçon Grand Upper breveté, la tasse du bagarreur vétéran est suffisante pour vous distraire des proportions étranges de son corps. Ses mains et ses pieds sont énormes et le pauvre type a porté de gros coups au visage. C’est le troisième jeu, nous supposons.

Nous aimons la façon dont la main de Zan se brise sur la bande rouge Genesis sur le côté gauche, bien que nous soyons moins enthousiasmés par le pied de Roo faisant de même. Il y a ici des problèmes de perspective étranges qui deviennent plus évidents plus vous regardez longtemps, mais cela a beaucoup d’énergie.

Japon

Tous les personnages semblent plus ou moins tels que vous les imaginez à partir des sprites en jeu sur la couverture japonaise, avec Axel l’air convenablement déchiré et Blaze nous rappelant son, euh, influence formatrice sur nous en tant que jeune joueur. Ahem.

Sammy est présent et correct et le corps cyborg massif de Zan présente le casting alors qu’ils se tiennent tous devant un flamboyant … quelque chose. Nous voyons des mains robotiques tendre la main derrière le titre japonais. C’est évocateur, dynamique, coloré et magnifiquement peint. En fait, le seul défaut que nous pouvons trouver avec c’est la chemise d’Axel. Que se passe-t-il avec ça? S’agit-il d’un film accroché? Son t-shirt blanc est-il trempé de sueur après avoir donné des coups à des dizaines de crétins? On dirait presque qu’il a étalé du saindoux sur sa poitrine sous la forme d’un gilet.

L’Europe 



Prenant une feuille du livre nord-américain en ce qui concerne l’omission de caractères, le Dr Gilbert Zan occupe le devant de la scène sur la boîte bleue européenne, bien qu’avec des appendices cyborg moins évidents. Stache du tueur, cependant. Nous supposons que Blaze vient de se faire écraser et tordre la tête par un ennemi invisible grâce à son angle artificiel et sa taille curieusement petite par rapport au reste de son corps.

La ville avec la foudroyante tempête de foudre a l’air bien, l’eau est belle, le logo est cool et cela ne nous dérange pas non plus de la grande bande bleue avec un placement proéminent des logos Mega Drive et SEGA. Il manque encore quelque chose, cependant, et malgré tous les bons points qu’il peut avoir, nous ne pouvons pas arrêter de scruter la tête de Blaze.

Ce sont vos choix cette semaine. Cliquez sur votre favori ci-dessous et appuyez sur le bouton «Voter» pour enregistrer votre choix:

Nous espérons que vous gardez tous sains et saufs où que vous soyez. Bon jeu et nous vous verrons la semaine prochaine pour un autre tour.

.