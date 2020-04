Sondage: Box Art Brawl # 37 – Resident Evil 3: Nemesis

Bienvenue encore une fois à Box Art Brawl, le sondage hebdomadaire qui met trois variantes régionales de l’art de la boîte sous les yeux de vos charmantes personnes et attend vos «oui» et «non».

La semaine dernière, nous sommes descendus dans la rue avec Axel, Blaze, Zan et Sammy (et Roo) dans Streets of Rage 3. Nous avons examiné trois couvertures très différentes, mais le Japon est sorti de la bagarre de rue en grande partie indemne avec un énorme 78% des voix. L’Amérique du Nord boitait la maison avec 16% alors que l’Europe aurait mieux fait de ne pas se présenter du tout. C’est ce que vous obtenez lorsque vous n’incluez pas Axel sur la couverture avant de votre jeu Streets of Rage!

Pour la manche # 37, nous retournons à une franchise que nous avons déjà vue à deux reprises. Box Art Brawl # 3 était le premier combat de la série avec Resident Evil 4 et il est revenu pour Brawl # 25 lorsque Resident Evil 2 a lutté contre lui-même. Cette semaine, nous regardons le jeu (Jill) pris en sandwich numériquement entre les deux: Resident Evil 3: Nemesis. Un remake (ou ‘REmak3’, si vous voulez) vient de sortir sur d’autres plateformes, donc plutôt que de devenir trop jaloux, nous avons pensé revenir sur le port GameCube du jeu PlayStation original.

Vous avez vos sandwichs emballés? Raccoon City vous attend …

Amérique du Nord

La version nord-américaine met l’avant-centre du voleur adorable John T. Nemesis, avec sa silhouette imposante occupant la majeure partie de la boîte sur le fond de Raccoon City. La partie «Resident Evil» du logo est brisée et translucide, tout comme le swoop-y 3. Le sous-titre «Nemesis» est gribouillé en rouge sang et mis à part du fond sombre avec un point culminant.

Aucune partie du logo n’est nécessairement mauvaise, mais les trois types différents semblent avoir été hachés ensemble sans trop y penser. C’est gros, c’est audacieux, mais ça manque de cohérence. Pas grand chose d’autre à dire vraiment. La dope du logo Capcom, non?

L’Europe 

En utilisant ce qui semble être le même art clé de Nemmy (comme nous aimons l’appeler), le ton est beaucoup plus chaud ici, ce qui rend le grand méchant un peu moins fantomatique et un peu plus horrible. Cela ne veut pas dire qu’il avait l’air pimpant sur la couverture nord-américaine, mais les tons bleus plus froids étaient plus indulgents sur son teint.

On voit un peu plus son corps et le logo se sent ici un peu plus cohérent, bien que non moins générique. Nous préférons cependant le traitement de police RE classique – dommage qu’il ait été réduit en taille. Un peu plus d’arrière-plan est visible, bien qu’il y ait moins de détails. Avantages et inconvénients, alors, mais tout semble un peu terne.

Fa factoïde RE peu connue: le méchant à pleines dents de ce jeu a commencé sa vie en tant que scientifique Umbrella joyeux et chanceux du nom de Reginald Sisemen avant qu’un accident inévitable ne mène à un cas désagréable de J-Virus. Probablement.

Japon

Comme vous savez déjà si vous pouvez lire, le jeu était connu sous le nom de Biohazard 3: Last Escape au Japon. Une fois de plus, nous obtenons une photo de Nemesis, bien que cette fois-ci de pauvres S.T.A.R.S. Un membre de l’équipe a le malheur d’avoir la tête dans la paume moite d’ol ‘Nemmy prête à être écrasée. Nemesis occupe environ la moitié de l’image, le reste étant occupé par une rue de Raccoon City blanchie montrant une voiture de police à faible poly en bas et un panneau d’affichage au-dessus.

C’est étrange. On pourrait penser qu’avoir un méchant si imposant, si horrible, rendrait la création d’une couverture cool relativement facile, mais aucun d’entre eux n’est aussi inspirant qu’ils pourraient l’être. Nous nous serions probablement concentrés sur ses dents. Il sourit à la caméra si obligé, il serait impoli de ne pas le faire.

Trois options, un choix. Cliquez sur votre favori ci-dessous et cliquez sur le bouton «Voter» pour nous faire savoir lequel vous trouvez le plus attractif. Ou peut-être que ce devrait être le plus laid cette fois? Celui que vous aimez le mieux …

Nous espérons que vous restez tous en sécurité où que vous soyez et que vous appréciez quelques-uns de ces jeux vidya. Consultez notre liste classée de tous les jeux Resident Evil sur les plateformes Nintendo selon les lecteurs de Nintendo Life si vous avez envie d’un autre correctif RE. Sinon, détendez-vous et nous vous verrons la semaine prochaine. Restez belle!

.