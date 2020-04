Sondage: Box Art Brawl # 38 – Mario Party 2

Bonjour à tous et bienvenue à une autre édition de Box Art Brawl, le vote hebdomadaire pour trouver le meilleur des trois variations régionales de l’art de la boîte de jeu rétro.

La semaine dernière, nous nous sommes enfuis de la tête d’affiche Resident Evil 3: Nemesis. Pour la toute première fois de cette série, les votes ont provoqué une impasse entre l’Amérique du Nord et le Japon, tous deux à égalité avec 37% des voix tandis que l’Europe languissait dans une troisième place garantie. Sans précédent!

Heureusement, nous avons pu dévisser l’arrière du mainframe bourdonnant ici sur Nintendo Life Towers et obtenir un aperçu plus précis des chiffres derrière ces pourcentages. Exactement une semaine plus tard, nous pouvons révéler qu’il n’y a que 5 votes – le gagnant de Box Art Brawl # 37 était en fait (roulement de tambour) …

L’Amérique du Nord avec 605 voix contre 600 au Japon! C’est le résultat le plus proche que nous ayons eu jusqu’à présent dans cette série. Dommage qu’aucune des couvertures ne soit un chef-d’œuvre, mais – hé – cela fait partie du plaisir.

Cette semaine, le plaisir passe à la vitesse supérieure alors que Mario organise une autre fête dans le nom imaginatif Mario Party 2 pour Nintendo 64. Ce jeu a célébré son 20e anniversaire au début de l’année et c’est une entrée très solide dans une série de longue date qui a eu ses hauts et ses bas mais continue de camionnage, plus récemment avec le plutôt bon Super Mario Party.

Alors prêt? Que voulez-vous dire que vous préférez rester à la maison? Allez, ça va mal paraître si nous ne montrons pas au moins nos visages. Oh, ça va être amusant! Prenez une bouteille et votre pad N64 – vous savez que les siens sont toujours en panne. Oui, oui, je me souviens du dernier; ce sera différent cette fois! Oh, allez, prenez votre manteau …

Japon

Nous commençons à l’Est par une explosion de personnages sur fond rose. Sous le titre japonais, le logo comprend le titre anglais, bien que stylisé comme «Mario 2 Party».

Toute l’équipe de Mushroom Kingdom porte des costumes amusants, avec Mario dans une tenue de cow-boy, Luigi arborant une collerette élisabéthaine et Yoshi ne manquant qu’un cache-œil pour son costume de pirate. Il se passe beaucoup de choses, peut-être trop, mais nous aimons ça. Points supplémentaires pour Wizard Toad.

L’Europe 

La couverture de l’UE utilise les mêmes morceaux de personnages clés refaits pour fonctionner dans une orientation paysage. Le fond rose est remplacé par du jaune et il est encadré par la bordure noire standard commune à la plupart du catalogue N64 publié par Nintendo.

Y compris la plupart des éléments de la version japonaise, nous aimons la façon dont cela met l’accent sur Mario, bien que moins de points pour cacher le chapeau de Wizard Toad.

Amérique du Nord

La variante nord-américaine utilise le même art que la version européenne, bien qu’elle remplace la bordure noire par la marque rouge transparente de la région sur le côté droit. Cela signifie que tout est plus grand, bien que l’affiche cool de Bowser «Wanted» soit obscurcie. Cette version obtient également un slogan exclusif: “Get the place jumping!”

La différence entre les versions européenne et nord-américaine est légère (comme avec tant de couvertures occidentales de Nintendo) mais significative. Nous les aimons tous les deux, même si nous pensons qu’ils ont raté un tour avec ce slogan. Le «g» à la fin du «saut» trahit une attitude droite et refoulée qui implique davantage une soirée géniale avec des illusions de grandeur d’un hôte désespéré. Cette Mario Party (la seconde) sonne comme des G&T chauds et une assiette de vol-au-vents, ce genre de chose; ce n’est pas une fête, des meubles dans le garage, une maison verrouillée, une bonne fête. Mario a besoin de se détendre s’il veut vraiment faire sauter la fête.

Ou peut-être que nous en lisons trop.

Et la fête a commencé! Cliquez sur votre favori parmi les trois ci-dessous et cliquez sur le bouton «Voter» pour nous faire savoir lequel ressemble à une émeute.

Yeahhh-y-yeahhh-y-yeahhh, que no pare la fiesta, ne pas arrêter le TAY! Amusez-vous des gens adorables et n’oubliez pas de vous rythmer. Jusqu’à la semaine prochaine, restez frais.

