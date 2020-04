Sondage: Box Art Brawl # 39 – Wetrix

Bienvenue à tous à la 39e édition de Box Art Brawl, un combat hebdomadaire entre des variantes de box art du monde entier où vous votez pour le vainqueur …

La semaine dernière, Mario a lancé l’un de ses dos sur le N64 avec Mario Party 2, un shindig oscillant d’avant la formule pâlit un peu. Avec le recul, nous pouvons affirmer avec certitude que la couverture du Japon était votre préférée, avec l’Amérique du Nord en deuxième position et l’Europe et même en troisième position. Mario fait plus dur au Japon, semble-t-il.

Cette semaine, nous nous en tenons au casse-tête Nintendo 64 et 3D Wetrix. Des versions du jeu moins connues peut-être, mais dont on se souvient avec émotion, sont apparues sur PC, Dreamcast et Game Boy Color. Wetrix est quelque chose d’un favori culte et nous avons regardé la création de ce petit jeu addictif il y a quelques années. Cela vaut la peine d’être lu si vous êtes un fan ou si vous vouliez de toute façon vérifier ce casse-tête, mais ne vous y êtes jamais rendu.

Mais ça suffit. Aujourd’hui, nous ne nous intéressons qu’aux détails des couvertures qui ornaient les boîtes de nos trois principaux territoires. Plongeons dedans.

Amérique du Nord

En commençant en Amérique du Nord, nous obtenons un ciel bleu contre un océan bleu avec un logo bleu et des gouttes sphériques bleues tombant. Beaucoup de bleu, alors. Heureusement, le terrain en patchwork jaune-rouge du jeu ci-dessous casse un peu les choses et reflète la bande rouge sur le côté droit de la boîte et le fond jaune “ sous ” le dos décollé “ Seulement pour ” dans le coin. Il est également à noter que ce jeu nécessitait un pack de mémoire “ complet ” pour enregistrer ses données.

Une citation de Nintendo Power qui fait référence au grand déluge biblique occupe l’espace dans le ciel à gauche, mais ne fait pas grand-chose pour animer les choses. Il y a une fine ligne entre tranquille et ennuyeux, et nous ne savons pas si cette couverture fait le bon équilibre. Je dois aimer ce logo Ocean, cependant.

Japon

L’orientation portrait de la boîte japonaise a reçu un cadre blanc avec des personnages mignons du jeu qui en sortent. Le logo “ Wetrix ” est toujours là juste sous la version japonaise, bien qu’il soit partiellement obscurci par la lumière émanant de dessous les personnages.

C’est coloré, c’est mignon, mais ça ne nous attrape pas. Pourtant, il parvient à utiliser beaucoup de bleu sans nous faire penser qu’ils ont obtenu une offre spéciale sur cette couleur avec l’imprimerie, c’est donc quelque chose.

L’Europe 

La boîte PAL a mis à nouveau les mignons petits personnages au centre, avec le gros logo occupant une partie importante de la couverture le long du bas. L’art ne vous donne pas plus d’idée du gameplay que la version japonaise, mais le bleu clair réfléchissant des personnages implique une sorte de plaisir liquide. Il n’y a pas de citation pour nous dire que c’est un jeu de puzzle, mais la «-trix» du nom fournit probablement tous les indices dont vous avez besoin à cet égard.

La bande noire est un peu fade, mais elle déclenche l’image colorée, nous supposons. C’est serré entre l’Europe et le Japon pour nous, bien que cela le limite probablement. Notre avis ne signifie rien, cependant – le choix vous appartient …

Et nous y voilà! Cliquez sur votre favori ci-dessous, appuyez sur le bouton «Voter» et asseyez-vous pour voir la démocratie en action.

Ah Wetrix. C’est l’un de ces jeux que vous avez toujours voulu jouer dans la journée, mais que vous n’avez peut-être jamais connu. Si vous avez goûté à ses plaisirs humides, faites-le nous savoir ci-dessous; le reste d’entre vous ne hésitez pas à frapper ebay ou votre portail en ligne de choix pour voir à quoi ressemble un chariot lâche ces jours-ci. Rendez-vous la semaine prochaine!

