Sondage: Box Art Brawl # 40 – Mega Man

Cette semaine, nous sommes de retour avec un classique Capcom: le seul et unique Mega Man pour la Nintendo Entertainment System (ou Famicom in the East). Peu de couvertures de jeux vidéo sont aussi tristement célèbres que la version nord-américaine

Assez de gaufre. Armez des canons (et des pistolets) prêts, les gens!

Amérique du Nord

Disons simplement éliminer cela, hmm? C’est l’une des couvertures de jeux vidéo les plus (in) célèbres de tous les temps. C’est tellement mauvais de façon absurde qu’il inverse l’espace-temps environnant et devient presque «bon».

Cependant, le mot clé de cette phrase est «presque». Si votre enfant de 7 ans a ramené cette maison de l’école, vous oublieriez probablement les proportions étranges du protagoniste titulaire. Vous vous concentreriez sur les belles couleurs plutôt que sur le fait qu’il semble avoir une jambe gauche et une autre jambe gauche attachée à l’aine à l’envers. Vous feriez l’éloge des jolies couleurs de la ville en feu en arrière-plan, et admireriez les beaux palmiers et surréalistes quoi que ce soit à gauche …

Vous ne voudriez probablement pas le prendre au travail et les convaincre de l’utiliser sur la couverture de ce jeu “ Rock Man ” qu’ils amenaient de la patrie de l’entreprise. Non, la peinture de votre enfant de 7 ans resterait coincée dans le réfrigérateur où elle appartenait jusqu’à ce qu’elle soit blanchie dans l’oubli par la lumière du soleil ou déchirée en lambeaux lorsque le chat s’en emparait.

Japon

Personnages colorés. Composition sensible. Logo brillant. Bombe surdimensionnée de style dessin animé brisant le cadre.

La version japonaise originale a tout pour plaire et nous donne un bon aperçu non seulement de Rockman, mais aussi de ses robots ennemis. Les taches de couleur brune qui dépeignent soi-disant des roches apparaissent plus comme des pépites peu recommandables, plus vous regardez, mais la collection centrale de personnages est suffisamment dynamique pour détourner vos yeux de l’arrière-plan de toute façon.

C’est un bon coup. Une bordure jaune aurait pu être meilleure, mais ce n’est pas mal du tout.

L’Europe 

La version européenne obtient une œuvre d’art sur mesure et plutôt charmante qui pourrait très bien être l’affiche d’une version cinématographique du jeu au milieu des années 80. Le personnage possède un canon à bras approprié et le Dr Wily moustachu regarde la vallée tandis que les maîtres robots descendent sur le héros. Il y a un grand repaire à l’arrière-plan et un tas de rochers qui, heureusement, ne semblent pas avoir été pelletés au sol dans les écuries.

Que cette couverture diverge de la version japonaise originale du personnage pourrait compter contre elle à votre avis, mais nous pensons que l’image ici est fantastique en soi. La frontière bleue était une norme Capcom à l’époque (tout comme la frontière nord-américaine sur ce territoire), et vous creusez la conformité qu’elle fournit ou vous ne le faites pas. Nous sommes divisés.

