Sondage: Est-il cool de voyager dans le temps dans Animal Crossing: New Horizons?

Étant donné que Animal Crossing: New Horizons est disponible depuis un moment maintenant, il est temps de s’adresser à l’éléphant dans la salle: voyage dans le temps.

Tout comme Marty McFly l’a découvert il y a toutes ces années, zipper en avant et en arrière dans le temps a de graves conséquences, telles que les insulaires négligés et les légumes pourris. Cependant, avec autant d’événements du jeu – tels que les mises à jour de la maison et les travaux de construction – qui prennent une journée à se produire, la tentation d’accélérer un peu les choses est presque insupportable.

Alors, avez-vous ressenti ce désir de faire avancer les choses un peu plus vite? Peut-être êtes-vous assez courageux pour admettre que, lorsque personne d’autre ne regarde, vous avez avancé la date de l’horloge interne de votre commutateur de 24 heures? Ou peut-être êtes-vous un individu au cœur pur que le voyage dans le temps est considéré comme un crime passible de la peine la plus horrible imaginable?

Peu importe où vous vous situez, votez dans notre sondage ci-dessous et partagez vos opinions avec un commentaire. Nous sommes tous amis ici.

Est-il acceptable de voyager dans le temps dans Animal Crossing: New Horizons?

Non, en aucun cas. Si vous le faites, vous feriez mieux de vous habituer à ces bars, gamin.

Oui, mais seulement de 24 heures pour accélérer des choses comme les travaux de construction. Faut penser au continuum espace-temps, après tout.

Oui, je le fais tout le temps. Eh bien, je me suis dit, qu’est-ce que diable.

Qu’est-ce que tu racontes? Pourquoi ne fais-tu pas comme un arbre, et ne sors pas d’ici?

Je n’aime pas ça, mais ça ne me dérange pas que les autres le fassent. Pourquoi tout est-il si lourd?

.